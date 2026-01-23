Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, quy mô và mức độ tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang một bộ phận nhân dân.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo, tiếp nhận thông tin phản ánh chủ yếu thông qua các kênh truyền thống; việc cập nhật thông tin cảnh báo chưa kịp thời, chưa có nhiều công cụ tập trung để tra cứu, phản ánh và người dân tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng, nhất là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Giao diện tổng của ứng dụng. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện các phong trào thi đua và chuyển đổi số trong Công an tỉnh Gia Lai, nhóm cán bộ thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua 5 tháng nghiên cứu, thử nghiệm đã hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, cơ bản đáp ứng được các chức năng đã đề ra.

QR hướng dẫn sử dụng Zalo Mini App “Cảnh báo An ninh mạng Gia Lai”. Ảnh: ĐVCC

Ứng dụng xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App, sử dụng công nghệ hiện đại, phổ biến, đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp yêu cầu triển khai rộng rãi đến các đối tượng trong xã hội, cho phép tiếp nhận phản ánh, dữ liệu tập trung, thuận lợi phân loại, xử lý, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do tội phạm lừa đảo gây ra; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo An ninh mạng Gia Lai” để người dân trên địa bàn biết, sử dụng sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và phản ánh kịp thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo nói riêng và các loại tội phạm nói chung.