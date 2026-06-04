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Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Công an tỉnh Gia Lai triển khai phần mềm khai báo tạm trú và thông báo lưu trú

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(GLO)- Chiều 3-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với công an 4 phường tổ chức hội nghị triển khai hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Đại tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh); Thượng tá Trần Lâm Trà - Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài cùng đại diện Công an 4 phường: Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất và hơn 90 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

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Công an tỉnh Gia Lai triển khai phần mềm khai báo tạm trú và thông báo lưu trú. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung để thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam; đồng thời, được phổ biến các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và quản lý người nước ngoài. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Rơ Mah Nam nhấn mạnh, việc triển khai phần mềm là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của lực lượng Công an, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú; phục vụ hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

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