Phát hiện số điện thoại đang dùng đứng tên người khác trên VNeID

(GLO)- Việc triển khai xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng VNeID giúp hàng triệu người dân rà soát lại tình trạng chính chủ của các số điện thoại đang sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đã làm lộ ra nhiều trường hợp bất ngờ khi người dùng phát hiện số điện thoại mình sử dụng nhiều năm lại đang được xác thực dưới tên của người khác trên hệ thống VNeID.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI/Vtcnews

Một trường hợp điển hình là anh Đ.T.N (Hà Nội). Khi đến điểm giao dịch của nhà mạng để thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới, anh phát hiện số điện thoại mình sử dụng lâu nay đã được một cá nhân khác đăng ký và xác thực trên VNeID. Điều này khiến anh không thể thực hiện xác nhận chính chủ đối với số thuê bao đang sử dụng.

Theo ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người sử dụng SIM và người đăng ký thông tin thuê bao ban đầu không phải là cùng một người.

Vì vậy, khi dữ liệu được đồng bộ lên VNeID, số thuê bao sẽ hiển thị dưới tài khoản của người đứng tên đăng ký thay vì người đang sử dụng thực tế.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) có hơn 1,6 triệu số điện thoại bị chủ thuê bao đã xác nhận “không sử dụng“ trên VNeID. Ảnh: Hạo Thiên/LĐO

Đối với những trường hợp phát hiện số điện thoại xuất hiện trên VNeID nhưng bản thân không sử dụng, người dân cần lựa chọn trạng thái “Không sử dụng”. Khi đó, nhà mạng sẽ phối hợp xác minh và yêu cầu người đang sử dụng số thuê bao thực hiện chuẩn hóa lại thông tin bằng các phương thức như xác thực OTP, kiểm tra lịch sử cước hoặc các thông tin liên quan.

Ngược lại, nếu một người không sử dụng số thuê bao nhưng vẫn xác nhận “Đang sử dụng”, họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thuê bao đứng tên mình theo quy định của Luật Viễn thông 2023.

Số liệu từ Cục Viễn thông cho thấy đến nay đã có hơn 103 triệu thuê bao được đưa lên hệ thống VNeID. Trong đó, khoảng 1,6 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận là không sử dụng, trong khi vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái.

Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân chủ động đăng nhập VNeID để kiểm tra danh sách số điện thoại đứng tên mình, thực hiện xác nhận đối với các số đang sử dụng và phản ánh ngay những thuê bao không thuộc quyền sử dụng.

Việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dùng, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông minh bạch, an toàn phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia.