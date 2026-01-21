Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

(GLO)- Sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Phiên thảo luận có nhiều ý kiến trách nhiệm, thể hiện trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, góp phần hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIV, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

quang-canh-phien-thao-luan-tai-hoi-truong-anh-quang-tan.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quang Tấn

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú…

chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch Nước Lương Cường điều hành Phiên thảo luận tổ tại hội trường. Ảnh: P.V

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham luận đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng kèm theo Chương trình hành động; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu phân tích, làm rõ thêm những vấn đề lớn về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các đột phá chiến lược; nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

nguyen-manh-hung.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham luận tại hội trường về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: P.V

Trong đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cả 3 động lực này đều được Đảng ta mở rộng nội hàm, tái định nghĩa theo cách tiếp cận mới, tạo ra không gian phát triển mở rộng hơn, khai phóng các nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng.

doan-dai-bieu-dang-bo-tinh-gia-lai-du-phien-thao-luan-anh-quang-tan.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Tấn

“Với 3 động lực này, chúng ta có thể tăng trưởng 2 con số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Thế giới đang có những làn sóng mới mà Việt Nam có thể tận dụng để tăng trưởng nhanh vì rất phù hợp với văn hóa, năng lực người Việt Nam. Để bộ 3 động lực này thực sự trở thành trung tâm của tăng trưởng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đo lường được mức độ đóng góp của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng GDP.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng phương pháp đo lường ở cả cấp quốc gia và địa phương, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này; đồng thời coi đây là giải pháp căn bản để chống lãng phí.

doan-dai-bieu-dang-bo-tinh-gia-lai-chup-hinh-luu-niem-anh-quang-tan.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm. Ảnh: Quang Tấn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định: “Thay đổi tư duy, nhận thức, cách tiếp cận, cách làm luôn là yếu tố đầu tiên quyết định thành công của những chủ trương lớn, mục tiêu cao.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và khát vọng hùng cường cháy bỏng của 100 triệu dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá, thoát bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao”.

Phiên thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, góp phần hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIV, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

