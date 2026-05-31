Quả bóng thông minh nhất lịch sử FIFA sẽ xuất hiện tại World Cup 2026

ANH TÚC ANH TÚC (Theo TNO, 2026 World Cup)

(GLO)- World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, mà còn được kỳ vọng trở thành kỳ World Cup hiện đại nhất về công nghệ. Một trong những điểm nhấn đó là việc FIFA đưa vào sử dụng quả bóng thi đấu thông minh mang tên Trionda do Adidas phát triển.

Theo các thông tin được FIFA và Adidas công bố, Trionda được tích hợp công nghệ “connected ball” với cảm biến chuyển động 500Hz đặt bên trong thân bóng.

Cảm biến này có khả năng ghi nhận dữ liệu tới 500 lần mỗi giây, theo dõi chính xác mọi pha chạm bóng, hướng di chuyển và vị trí của bóng trong thời gian thực. Dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp tới hệ thống VAR nhằm hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Nhờ công nghệ mới, hệ thống bán tự động xác định việt vị (SAOT) sẽ nhận được dữ liệu chính xác về thời điểm cầu thủ chạm bóng. Khi kết hợp với mạng lưới camera theo dõi cầu thủ trên sân, VAR có thể xác định các tình huống việt vị, chạm tay hay tranh chấp gây tranh cãi với độ chính xác cao hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xem lại tình huống.


Một lần sạc đầy pin Trionda hết khoảng 90 phút, đủ dùng trong 6 giờ. Ảnh: FIFA/TNO

Điểm đặc biệt là quả bóng này phải được sạc pin trước mỗi trận đấu. Hệ thống cảm biến bên trong sử dụng nguồn điện riêng với thời lượng hoạt động khoảng 6 giờ, đủ cho một trận đấu cùng thời gian bù giờ và các tình huống phát sinh.

Dù được trang bị nhiều công nghệ điện tử, bộ cảm biến chỉ nặng khoảng 14 gram nên không ảnh hưởng đến cảm giác thi đấu của các cầu thủ.

Về thiết kế, Trionda mang màu sắc đại diện cho ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Các chi tiết như lá phong, đại bàng vàng và ngôi sao năm cánh được đưa vào nhằm tôn vinh bản sắc của từng quốc gia đăng cai.

Tên gọi “Trionda” được ghép từ “tri” (ba) và “onda” (làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha), tượng trưng cho sự kết nối của ba nước chủ nhà.

Việc đưa Trionda vào thi đấu cho thấy FIFA đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bóng đá nhằm giảm sai sót của con người và nâng cao tính công bằng.

Sau những bước tiến với VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động ở các giải đấu gần đây, quả bóng thông minh được xem là mắt xích quan trọng tiếp theo trong quá trình số hóa môn thể thao vua.

