Tái định hình phòng thủ an ninh mạng trong kỷ nguyên AI và hậu lượng tử

(GLO)- Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử đang làm thay đổi sâu sắc cục diện an ninh mạng toàn cầu, buộc các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức phải tái định hình chiến lược phòng thủ trên không gian số.

Diễn đàn An ninh mạng Việt Nam 2026 diễn ra ngày 22-5 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cảnh báo thế giới đang bước vào “kỷ nguyên hậu lượng tử” với hàng loạt nguy cơ mới khó lường.

Toàn cảnh diễn đàn An ninh mạng Việt Nam 2026. Ảnh: VGP

Theo các chuyên gia an ninh mạng, điện toán lượng tử có khả năng phá vỡ nhiều thuật toán mã hóa truyền thống đang được sử dụng để bảo vệ dữ liệu tài chính, viễn thông và hạ tầng số quốc gia.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại hiện nay là chiến lược tấn công “thu thập trước, giải mã sau”, khi tin tặc âm thầm thu thập lượng lớn dữ liệu mã hóa để chờ công nghệ lượng tử đủ mạnh nhằm giải mã trong tương lai. Điều này khiến các cơ quan, doanh nghiệp phải sớm chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử thay vì chờ đến khi nguy cơ trở thành hiện thực.

Không chỉ điện toán lượng tử, AI cũng đang trở thành “con dao hai lưỡi” trong cuộc chiến an ninh mạng. Tin tặc ngày càng tận dụng AI để tự động hóa các cuộc tấn công lừa đảo, phát tán mã độc tống tiền, tạo video và giọng nói giả bằng công nghệ deepfake nhằm đánh cắp thông tin hoặc thao túng người dùng.

Các mô hình AI Agent tham gia sâu vào vận hành doanh nghiệp cũng mở ra nhiều lỗ hổng mới liên quan đến quyền truy cập dữ liệu và kiểm soát hệ thống.

Các đại biểu đi thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia nhận định cuộc đối đầu giữa tấn công và phòng thủ mạng hiện nay thực chất là cuộc chạy đua về tốc độ công nghệ. Muốn bảo vệ hiệu quả hệ thống số, các tổ chức buộc phải ứng dụng AI vào trung tâm điều hành an ninh mạng để phát hiện sớm nguy cơ, tự động phân tích bất thường và phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công.

Các chuyên gia cũng cho rằng xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu.

Nhiều giải pháp mới như định danh số nâng cao, phát hiện deepfake, bảo mật đa đám mây và mật mã hậu lượng tử đã được giới thiệu tại diễn đàn, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các công nghệ phòng thủ chủ động.

Trong kỷ nguyên số, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của ngành công nghệ mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế và niềm tin số của xã hội.