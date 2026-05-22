Người dùng Gemini miễn phí có thể bị giới hạn truy cập theo tuần

(GLO)- Google đang thử nghiệm cơ chế giới hạn mới đối với chatbot AI Gemini, có thể khiến người dùng miễn phí bị “khóa” sử dụng trong nhiều ngày nếu dùng vượt mức cho phép.

Thay đổi này được xem là bước đi mới của Google nhằm kiểm soát chi phí vận hành AI ngày càng tăng trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo trở nên khốc liệt.

Google sắp giới hạn khả năng sử dụng cho người dùng Gemini miễn phí. Ảnh: VOV

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội X và các ảnh chụp giao diện thử nghiệm, Google đang xem xét áp dụng hạn mức sử dụng Gemini theo tuần thay vì giới hạn theo giờ hoặc theo ngày như hiện nay.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng miễn phí sẽ chỉ được cấp một “quota” cố định cho cả tuần. Nếu sử dụng hết sớm, họ có thể phải chờ thêm vài ngày mới tiếp tục truy cập được dịch vụ.

Hiện Google chưa công bố chính thức việc triển khai diện rộng, song các tài liệu hỗ trợ của hãng đã cập nhật nội dung liên quan đến “hạn mức hằng tuần”. Google cho biết các giới hạn này phụ thuộc vào tài nguyên điện toán, độ dài hội thoại, mức độ phức tạp của câu lệnh và các tính năng AI được sử dụng. Hệ thống cũng có thể thay đổi linh hoạt trong các giai đoạn thử nghiệm hoặc khi lượng truy cập tăng cao.

Thông báo một số người dùng Gemini miễn phí nhận được. Ảnh: VOV

Nguyên nhân chính của việc siết giới hạn được cho là xuất phát từ chi phí vận hành AI quá lớn. Các mô hình AI tạo sinh như Gemini cần hệ thống máy chủ hiệu năng cao, tiêu tốn lượng điện năng và tài nguyên xử lý khổng lồ. Khi số lượng người dùng tăng nhanh, chi phí duy trì dịch vụ miễn phí cũng leo thang đáng kể.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google đang đẩy mạnh chiến lược AI sau sự cạnh tranh quyết liệt với OpenAI và Microsoft. Tại Google I/O 2026, hãng đã giới thiệu loạt công nghệ Gemini mới, đồng thời mở rộng khả năng AI trên nhiều nền tảng và sản phẩm. Gemini hiện được cho là đã đạt khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu.

Nếu chính sách mới được áp dụng rộng rãi, nhóm người dùng phổ thông có thể ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những người thường xuyên sử dụng AI để học tập, lập trình hoặc sáng tạo nội dung có thể sẽ phải cân nhắc nâng cấp lên các gói trả phí để tránh bị gián đoạn trải nghiệm.

(GLO)- Google đặt mục tiêu giảm bớt áp lực thi cử thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục chuẩn hóa. Giờ đây, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SAT hiện có thể sử dụng Gemini của Google để làm bài kiểm tra thử, phân tích kết quả và cải thiện điểm số cho kỳ thi thật.

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

