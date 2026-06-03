Tuần tới, người dân không cần mang theo “cà vẹt xe” khi ra đường

(GLO)- Từ ngày 8-6-2026, người dân sẽ có thêm một loại giấy tờ quan trọng được tích hợp trên ứng dụng VNeID là giấy chứng nhận đăng ký xe (thường gọi là “cà vẹt xe”), đánh dấu bước tiến mới trong quá trình số hóa thủ tục hành chính và quản lý phương tiện giao thông.

Theo quy định tại Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông số VNeTraffic.

Giấy tờ xe sẽ xuất hiện trên VNeID và VNeTraffic từ 8-6. Ảnh: Tuấn Anh/Znews

Khi hoàn thành thủ tục đăng ký xe, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả qua Cổng dịch vụ công, qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, bản điện tử của giấy đăng ký xe sẽ được gửi và lưu trữ trên các ứng dụng số do Bộ Công an quản lý.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe lên VNeID mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Thay vì phải chờ nhận bản giấy rồi mang theo khi tham gia giao thông hoặc thực hiện các thủ tục liên quan, chủ phương tiện có thể sử dụng ngay bản điện tử trên điện thoại thông minh để chứng minh quyền sở hữu phương tiện.

Đáng chú ý, từ ngày 8-6, khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện có thể xuất trình giấy đăng ký xe điện tử trên VNeID hoặc VNeTraffic khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Cảnh sát giao thông sẽ xác minh thông tin thông qua dữ liệu số và mã QR, thay cho việc kiểm tra giấy đăng ký xe bản cứng như trước đây. Điều này giúp người dân không còn phải lo quên mang theo “cà vẹt xe” khi ra đường.

Bên cạnh đó, việc số hóa giấy đăng ký xe cũng tạo thuận lợi cho các hoạt động đăng kiểm và giải quyết thủ tục hành chính khác. Theo hướng dẫn mới, chủ xe có thể sử dụng thông tin đăng ký xe tích hợp trên VNeID thay cho việc xuất trình bản giấy trong nhiều trường hợp.

Trước đó, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ cá nhân khác. Việc bổ sung giấy đăng ký xe tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ số, hướng tới mục tiêu xây dựng công dân số và nền hành chính số, giúp người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục một cách thuận tiện hơn trên môi trường điện tử.

Với thay đổi này, từ ngày 8-6, chiếc điện thoại thông minh cài đặt VNeID sẽ trở thành “ví giấy tờ điện tử” ngày càng đầy đủ hơn, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia giao thông cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.