Anthropic trình làng siêu AI Fable 5 với năng lực suy luận vượt trội

(GLO)- Công ty AI Anthropic vừa chính thức giới thiệu Claude Fable 5, được xem là mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất mà hãng từng phát hành cho công chúng.

Đây cũng là phiên bản đầu tiên thuộc dòng AI cao cấp Mythos được mở rộng quyền truy cập sau thời gian dài chỉ dành cho một số tổ chức nghiên cứu và an ninh mạng.

Anthropic dần tạo khoảng cách với các đối thủ bằng những mô hình có trí tuệ siêu cao. Ảnh: ZDNET/Znews

Theo Anthropic, Fable 5 sở hữu năng lực vượt trội trong lập trình, xử lý công việc tri thức, nghiên cứu khoa học và thị giác máy tính. Hãng cho biết khoảng cách hiệu suất của mô hình này càng thể hiện rõ khi xử lý các tác vụ dài, phức tạp hoặc yêu cầu suy luận nhiều bước.

Một số đánh giá nội bộ cho thấy Fable 5 đang dẫn đầu nhiều bài kiểm tra năng lực AI hiện nay, vượt qua các đối thủ lớn như Gemini của Google hay các mô hình mới nhất của OpenAI trong nhiều hạng mục chuyên sâu.

Điểm đáng chú ý là Fable 5 từng bị đánh giá quá mạnh để phát hành rộng rãi do khả năng liên quan đến an ninh mạng. Để đưa mô hình đến người dùng, Anthropic đã bổ sung hệ thống bảo vệ mới. Khi gặp các yêu cầu thuộc lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng, sinh học hoặc hóa học, Fable 5 sẽ tự động từ chối hoặc chuyển sang mô hình Claude Opus 4.8 với mức độ kiểm soát cao hơn.

Song song với Fable 5, Anthropic cũng giới thiệu Mythos 5 - phiên bản cùng kiến trúc nhưng được gỡ bỏ một số rào chắn an toàn. Tuy nhiên, quyền truy cập hiện chỉ dành cho một nhóm nhỏ tổ chức tham gia chương trình Project Glasswing, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu.

Anthropic khẳng định Mythos 5 sở hữu năng lực an ninh mạng mạnh nhất thế giới hiện nay và sẽ được mở rộng dần theo cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Giới công nghệ nhận định sự xuất hiện của Fable 5 đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua AI toàn cầu. Không chỉ nâng chuẩn về khả năng suy luận và thực hiện tác vụ phức tạp, mô hình này còn cho thấy xu hướng phát triển AI ngày càng gắn liền với các cơ chế an toàn nhằm hạn chế nguy cơ bị lạm dụng.