Trung Quốc dùng AI sản xuất hàng trăm phim siêu ngắn mỗi ngày

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản ngành công nghiệp sản xuất nội dung tại Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực phim truyền hình siêu ngắn (micro drama).

Theo các nguồn tin, mỗi ngày, Trung Quốc có thể sản xuất tới hơn 470 bộ phim ngắn nhờ ứng dụng AI, tạo nên một “công xưởng nội dung” với quy mô chưa từng có.

Các phim này thường được xây dựng theo định dạng dọc (9:16), gồm nhiều tập ngắn chỉ 1-2 phút, phù hợp với thói quen xem nhanh trên điện thoại của “thế hệ TikTok”.

Nội dung thường kết thúc bằng cao trào hoặc tình tiết gây sốc để giữ chân người xem, từ đó tối ưu khả năng lan truyền và doanh thu quảng cáo.

AI đóng vai trò then chốt trong toàn bộ quy trình sản xuất. Từ khâu viết kịch bản, tạo nhân vật, dựng hình ảnh đến hậu kỳ đều có thể được tự động hóa một phần hoặc toàn bộ. Nhờ đó, thời gian sản xuất giảm mạnh, có thể từ vài tháng xuống còn khoảng một tháng, trong khi chi phí chỉ bằng khoảng 1/5 so với phương thức truyền thống.

Không chỉ giúp tăng tốc sản xuất, AI còn cho phép các công ty thử nghiệm hàng loạt ý tưởng với rủi ro thấp. Thay vì đầu tư lớn vào một “bom tấn”, các nhà sản xuất Trung Quốc chọn chiến lược phát hành số lượng lớn nội dung chi phí thấp, từ đó tối ưu lợi nhuận theo quy mô. Mô hình này được đánh giá là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh chi phí sản xuất phim truyền thống ngày càng tăng.

Sự phát triển nhanh chóng của ngành còn được thúc đẩy bởi hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ. Chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc cung cấp trợ cấp, ưu đãi thuế và hỗ trợ hạ tầng tính toán cho các doanh nghiệp. Đồng thời, các “ông lớn” công nghệ như iQiyi, Tencent, Kuaishou hay ByteDance tham gia sâu vào chuỗi giá trị, từ phát triển công cụ AI đến phân phối nội dung.

Nhờ đó, thị trường phim ngắn và hoạt hình AI tại Trung Quốc đã đạt quy mô khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Tuy nhiên, sự phát triển nóng cũng kéo theo nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến bản quyền và quyền sử dụng hình ảnh của diễn viên. Một số nền tảng AI bị phản ứng khi sử dụng dữ liệu khuôn mặt, giọng nói mà chưa có sự đồng thuận rõ ràng, buộc cơ quan quản lý phải vào cuộc xây dựng quy định.