Nhiều iPhone có nguy cơ “dừng cuộc chơi” với iOS 27

(GLO)- Các thông tin rò rỉ mới đây cho thấy bản cập nhật iOS 27 của Apple có thể đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, một loạt iPhone dùng chip A13 Bionic bị loại khỏi danh sách hỗ trợ.

Theo các nguồn tin được đăng tải 4 mẫu iPhone nhiều khả năng sẽ không thể nâng cấp lên iOS 27 gồm: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE (thế hệ thứ 2).

Điểm chung của các thiết bị này là đều sử dụng chip A13 Bionic, được cho là đã chạm ngưỡng hỗ trợ phần mềm mà Apple đặt ra. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần “chia tay” đáng chú ý, bởi dòng iPhone 11 từng là một trong những thế hệ phổ biến nhất của hãng.

Ở chiều ngược lại, danh sách iPhone tương thích với iOS 27 được dự đoán vẫn khá rộng, bao gồm các dòng từ iPhone 12 trở lên như iPhone 12, 13, 14, 15 và thế hệ mới hơn, cùng iPhone SE (2022).

Apple dự kiến công bố iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng 6, trước khi phát hành chính thức vào tháng 9. Bản cập nhật này được cho là không quá đột phá về tính năng mà tập trung cải tiến hiệu năng, tinh chỉnh giao diện và nâng cấp trợ lý Siri.

Dù không được nâng cấp hệ điều hành mới, các iPhone “bị loại” vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường và nhận các bản vá bảo mật trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, về lâu dài, việc không còn cập nhật iOS mới có thể khiến một số ứng dụng ngừng hỗ trợ hoặc hoạt động kém ổn định.

Giới quan sát cho rằng, danh sách trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và có thể thay đổi khi Apple chính thức công bố. Tuy vậy, xu hướng “khai tử” các thiết bị cũ sau khoảng 6-7 năm vẫn đang được hãng duy trì khá ổn định qua các thế hệ iOS.