Zalo không cho phép chụp ảnh đại diện người khác

(GLO)- Những ngày cuối tháng 4-2026, nhiều người dùng Zalo bất ngờ khi không thể chụp hoặc quay màn hình ảnh đại diện của người khác.

Đây là thay đổi mới được nền tảng triển khai nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời hạn chế tình trạng giả mạo và lạm dụng hình ảnh cá nhân trên môi trường số.

Tính năng này được Zalo tích hợp từ ngày 23-4 trên ứng dụng di động. Khi người dùng mở ảnh đại diện ở chế độ xem chi tiết và thực hiện thao tác chụp hoặc quay màn hình, hệ thống sẽ tự động can thiệp, trả về hình ảnh đen thay vì nội dung thực tế. Trước đó, nền tảng này cũng đã không cho phép tải trực tiếp ảnh đại diện của người khác về thiết bị, cho thấy xu hướng siết chặt kiểm soát dữ liệu cá nhân ngày càng rõ rệt.

Người dùng không thể chụp ảnh đại diện trên Zalo. Ảnh: Hạo Thiên/LĐO

Động thái mới của Zalo được đánh giá là bước tiến trong việc bảo vệ quyền riêng tư, nhất là trong bối cảnh các hành vi thu thập, sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân và giả mạo tài khoản diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia công nghệ, việc chặn quay, chụp màn hình giúp giảm nguy cơ bị đánh cắp hình ảnh để phục vụ các mục đích xấu như lừa đảo, mạo danh hoặc bôi nhọ trên mạng xã hội.

Tuy vậy, một số ý kiến cũng cho rằng tính năng này chưa hoàn toàn đồng bộ trên mọi nền tảng. Hiện tại, việc chặn chủ yếu áp dụng trên ứng dụng di động, trong khi phiên bản web vẫn có thể tồn tại “kẽ hở” nhất định. Đại diện Zalo cho biết hệ thống sẽ tiếp tục được nâng cấp, vá lỗi để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hạn chế tối đa các điểm yếu bảo mật.

Ở góc độ người dùng, thay đổi này nhận được phản hồi trái chiều. Nhiều người ủng hộ vì giúp bảo vệ hình ảnh cá nhân tốt hơn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc bị hạn chế chụp màn hình gây bất tiện trong một số trường hợp cần lưu thông tin. Dù vậy, xu hướng tăng cường kiểm soát dữ liệu cá nhân đang trở thành tiêu chuẩn chung của các nền tảng số trên thế giới, và Zalo không nằm ngoài xu thế đó.