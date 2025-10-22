(GLO)- Ngày 21-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới (ảnh minh họa).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tự rà soát, đánh giá tất cả các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua đó, làm rõ nội dung nào yếu, còn tồn tại phải tăng cường khắc phục, chấn chỉnh; nội dung nào chưa có, chưa phù hợp phải bổ sung, sửa đổi và tổ chức thực hiện ngay nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngoài ra, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân soạn thảo, sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hình thức.

Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước; chủ động rà soát, xác định thời hạn bảo vệ và gia hạn bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường công tác tự kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện việc kiểm định, kiểm tra an toàn thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi lưu trữ bí mật nhà nước.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; không để xảy ra tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước khi tiến hành các hoạt động chuyển trụ sở, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; việc số hóa tài liệu bí mật nhà nước bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương.

Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm 3 đồng chí là lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành phố và lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo Phòng Hành chính, Lưu trữ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, đại diện lãnh đạo Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo là Văn phòng UBND tỉnh, thành phố hoặc Công an tỉnh, thành phố.

Bố trí nguồn lực để đầu tư hệ thống trang thiết bị, công cụ, phương tiện, giải pháp công nghệ mới, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai sản phẩm mật mã và giải pháp cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Đào tạo, bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cơ yếu đảm bảo năng lực ứng phó với sự cố an ninh mạng và ngăn chặn nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng, đặc biệt là trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, xây dựng chính sách đặc thù về thu hút, đào tạo và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật nhà nước, nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp và ổn định lâu dài của lực lượng này.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn lộ, mất bí mật nhà nước từ sớm (ảnh minh họa).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp, tinh gọn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn lộ, mất bí mật nhà nước từ sớm, từ xa, điều tra, xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi lưu trữ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; trừ hệ thống thông tin quân sự, hệ thống thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và hệ thống thông tin do tổ chức cơ yếu trực tiếp quản lý, vận hành, có sử dụng các giải pháp, sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam để phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trọng tâm là việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn quân.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương có liên quan kịp thời tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với thực tiễn.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động làm lộ, mất bí mật nhà nước; chủ trì tiến hành kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng liên quan đến hệ thống thông tin quân sự, hệ thống thông tin cơ yếu và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ bí mật nhà nước trước khi đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, nhất là hạ tầng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Tăng cường đổi mới sáng tạo nghiên cứu, sản xuất, cung cấp và ứng dụng sản phẩm khoa học, công nghệ trong việc số hóa tài liệu bí mật nhà nước. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về hạ tầng bảo mật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu tích hợp nội dung bài giảng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước vào chương trình đào tạo công chức, viên chức, văn thư, lưu trữ; xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước.

Về xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, Ban Cơ yếu Chính phủ tham mưu Chính phủ xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia. Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, cung cấp và sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Chủ động, tự chủ nghiên cứu, phát triển các trang-thiết bị mật mã chuyên dụng công nghệ cao; tổ chức sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, đặc biệt là sản phẩm mật mã phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các cơ quan trọng yếu, có khả năng tích hợp vào hệ thống công nghệ thông tin-viễn thông, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Cùng đó, thực hiện kiểm định, kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn sản phẩm mật mã trước khi đưa vào sản xuất, cung cấp, triển khai và trong quá trình sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Nghiên cứu, đánh giá toàn diện sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Cơ yếu bảo đảm vừa bảo vệ bí mật nhà nước, vừa thúc đẩy phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới...