Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Các bước cụ thể như sau:

1. Truy cập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://gialai.gov.vn hoặc trực tiếp qua địa chỉ: https://daibieu.hcc.io.vn/

2. Chọn chuyên mục: “Tra cứu ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031”.

3. Lựa chọn nội dung tra cứu:

- Tra cứu ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

- Tra cứu ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Chọn đơn vị bầu cử tương ứng để xem danh sách ứng viên kèm theo thông tin chi tiết.

Thông qua chức năng tra cứu này, cử tri có thể dễ dàng tìm hiểu đầy đủ thông tin về các ứng viên theo từng đơn vị bầu cử, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu trước khi tham gia bầu cử.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng thông báo để cử tri và nhân dân biết, thuận tiện trong việc tra cứu thông tin.