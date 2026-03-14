Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh:

2 xã Xuân An và Cát Tiến không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử

BẢO LONG
(GLO)- Chiều 13-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các điểm bỏ phiếu ở 2 xã Xuân An và Cát Tiến, yêu cầu các địa phương không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử.

Xã Xuân An và xã Cát Tiến thuộc đơn vị bầu cử số 2, có 31 khu vực bỏ phiếu với gần 44.000 cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 địa phương đã hoàn tất.

Khu vực bỏ phiếu thôn Đại Ân (xã Xuân An) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định. Danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ để cử tri theo dõi, tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu. Hòm phiếu, con dấu, phiếu bầu và các tài liệu phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo.

Hiện 2 địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và chủ động tham gia bỏ phiếu.

Các lực lượng công an, quân sự và tổ an ninh trật tự cơ sở cũng đã xây dựng phương án trực, tuần tra bảo vệ khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa phải) kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại thôn Phương Phi, xã Cát Tiến. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ từng khâu chuẩn bị; đồng thời, xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, các tổ bầu cử cần tăng cường tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu; vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân. Các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông tại khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) yêu cầu lãnh đạo xã Xuân An không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chuẩn bị chủ động của các địa phương, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; để cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

