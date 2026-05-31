Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo đó, Hướng dẫn đề ra 4 nhóm nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm của người dân.

gia-lai-day-manh-tuyen-truyen-viec-kham-suc-khoe-dinh-ky-kham-sang-loc-mien-phi-cho-nguoi-dan.jpg
Trạm Y tế xã Ia Khươl khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên phục vụ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Ảnh: N.N

Hình thức tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị cấp ủy mở rộng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trên ứng dụng tuyên giáo và dân vận, báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, hệ thống thông tin cơ sở, trên nền tảng số, mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube...); bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền.

Cùng với đó, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, sinh hoạt các tổ hội; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên cơ sở... thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Tuyên truyền, cổ động trực quan, xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các khu hành chính, trung tâm văn hóa, khu dân sinh, các trục đường chính.

Ngoài ra, tổ chức các ngày hội sức khỏe, chương trình khám miễn phí kết hợp truyền thông tại cộng đồng, khu công nghiệp, trường học; mời chuyên gia y tế tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân về quy trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng ủy xã, phường; Đảng ủy UBND tỉnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; ban tuyên giáo và dân vận (phòng chính trị, phòng công tác chính trị) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, chủ động tham gia và tích cực rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, tin giả đối với công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; góp phần bảo đảm việc triển khai chính sách được hiệu quả, đúng định hướng…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

null