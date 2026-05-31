Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo đó, Hướng dẫn đề ra 4 nhóm nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm của người dân.

Trạm Y tế xã Ia Khươl khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên phục vụ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Ảnh: N.N

Hình thức tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị cấp ủy mở rộng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trên ứng dụng tuyên giáo và dân vận, báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, hệ thống thông tin cơ sở, trên nền tảng số, mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube...); bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền.

Cùng với đó, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, sinh hoạt các tổ hội; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên cơ sở... thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Tuyên truyền, cổ động trực quan, xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các khu hành chính, trung tâm văn hóa, khu dân sinh, các trục đường chính.

Ngoài ra, tổ chức các ngày hội sức khỏe, chương trình khám miễn phí kết hợp truyền thông tại cộng đồng, khu công nghiệp, trường học; mời chuyên gia y tế tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân về quy trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng ủy xã, phường; Đảng ủy UBND tỉnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; ban tuyên giáo và dân vận (phòng chính trị, phòng công tác chính trị) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, chủ động tham gia và tích cực rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, tin giả đối với công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; góp phần bảo đảm việc triển khai chính sách được hiệu quả, đúng định hướng…