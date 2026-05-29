Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đưa nghị quyết vào bệnh viện

Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND (gọi tắt NQ34) quy định chính sách hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều niềm vui, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong hành trình điều trị bệnh.

Sau hơn 5 tháng triển khai NQ34, riêng BVĐK Gia Lai (phường Pleiku) đã có 210 bệnh nhân được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 125 triệu đồng. Trong đó, có trường hợp được hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh (mức hỗ trợ tối đa đối với người bệnh trong một đợt điều trị theo quy định NQ34) là bệnh nhân Rơ Lan A Bich (làng Tốt Biớch, xã Chư Sê).

Chị Siu Yiunh - người thân bệnh nhân Rơ Lan A Bich - chia sẻ: “Đây là một khoản tiền lớn với gia đình, góp phần giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, bớt nỗi lo chi phí khám chữa bệnh trong thời gian người thân nằm viện”.

Chị Rơ Mah H’Mai (làng Lung Brông, xã Đức Cơ) phấn khởi nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Đinh Quang Hiệp - Phó Giám đốc BVĐK Gia Lai, để chính sách kịp thời đến với người dân, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo tất cả khoa, phòng tập trung triển khai hỗ trợ bệnh nhân theo NQ34.

Ở Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), đã có hơn 40 bệnh nhân được hỗ trợ từ NQ34 với số tiền trên 30 triệu đồng. Bác sĩ Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh - cho biết: “NQ34 không chỉ hỗ trợ tiền ăn mà còn hỗ trợ tiền đi lại từ nơi ở đến cơ sở y tế, từ cơ sở y tế về nơi ở và chuyển bệnh viện cho các đối tượng quy định. Đây là chính sách rất nhân văn dành cho bệnh nhân nghèo, khó khăn điều trị nội trú. Bệnh viện cũng đỡ áp lực khi chứng kiến người bệnh không có tiền ăn hay không đủ chi phí chuyển viện”.

Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với tỉnh Gia Lai. Chính sách thể hiện rõ tính nhân văn, tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” trong phát triển xã hội, với các ý nghĩa nổi bật: Giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng sâu, vùng xa - những đối tượng dễ bị tổn thương trước chi phí y tế lớn. Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND còn góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng dịch vụ y tế giữa miền núi và đô thị, giữa người có điều kiện và người yếu thế; qua đó bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời đây cũng là sự khẳng định quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Tại TTYT Pleiku (phường Diên Hồng), các khoa, phòng được phân công rà soát bệnh nhân thuộc diện hỗ trợ ngay từ khi nhập viện. Bác sĩ Lê Sỹ Cẩn - Phó Giám đốc TTYT Pleiku - nhấn mạnh: “NQ34 đã tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân và cho cơ sở điều trị. Chúng tôi đã phân công Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền. Điều dưỡng trưởng ở các khoa lâm sàng là những người thực hiện bệnh án đã tích cực xác nhận và lập danh sách để tiến hành các thủ tục hỗ trợ cho bệnh nhân theo NQ34”.

Bà Thái Thị Tuyết - Phụ trách Điều dưỡng Khoa Nội Nhi Nhiễm, TTYT Đức Cơ (xã Đức Cơ) cho hay: “Khi bệnh nhân nhập viện, chúng tôi nhanh chóng rà soát hồ sơ xác định nếu đúng đối tượng hỗ trợ theo NQ34 thì mình thông báo ngay để họ yên tâm nằm viện, không để xảy ra trường hợp bỏ điều trị giữa chừng vì không có tiền ăn...”.

Theo Phó Giám đốc TTYT Đức Cơ Rơ Mah Thương, đơn vị đã chi trả cho 29 ca bệnh theo NQ34 với số tiền gần 8 triệu đồng, chủ yếu là hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng/người/ngày; chưa có bệnh nhân chi trả chi phí khám chữa bệnh. Số tiền hỗ trợ này đã kịp thời động viên các bệnh nhân nghèo, khiến họ rất phấn khởi.

Điểm tựa cho người bệnh nghèo khó

Chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi tỉnh, chị Siu H’Mnam (làng Mook Trê, xã Ia Dom) cho biết: “Trung bình một tháng tôi đưa con đi viện ít nhất 2 lần vì bệnh của cháu cần điều trị, theo dõi sát sao thường xuyên. Gia đình tôi kinh tế khó khăn nên việc đi lại và chi phí ăn uống, sinh hoạt khi nằm viện cũng là một gánh nặng thường trực. Tôi rất vui khi nhận được sự hỗ trợ từ NQ34”.

Sau 5 tháng triển khai, Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND đã mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân và gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Khi được thông báo thuộc diện hỗ trợ theo NQ34, chị Đinh Thị Klech (làng Briêng, xã Kông Bơ La) - bệnh nhân ung thư vú di căn đang điều trị tại BVĐK Gia Lai - đã bật khóc xúc động. Khoản hỗ trợ hơn 1 triệu đồng tiền ăn trong đợt điều trị vừa qua không thể làm vơi đi nỗi đau bệnh tật, nhưng đủ để chị thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

“Đợt điều trị này tiếp tục được hỗ trợ nên tôi mừng lắm. Tôi cũng động viên chồng đang mắc ung thư vòm họng cùng đi điều trị bệnh” - chị Klech bộc bạch.

Tại Khoa Sản, BVĐK Gia Lai, chị Thai (làng Đê Rơn, xã Mang Yang) cũng chung sự phấn khởi của nhiều bệnh nhân được thụ hưởng chính sách NQ34: “Được hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng/ngày mình rất xúc động”.

Còn bà Siu H’Din (làng Mook Đen, xã Ia Dom), bệnh nhân tại TTYT Đức Cơ, thổ lộ: “Đảng, Nhà nước quan tâm cấp thẻ BHYT cho người nghèo rồi, nay còn hỗ trợ thêm tiền khám chữa bệnh. Tôi trân trọng cảm ơn”.

Trước đây, Tổ Công tác xã hội của BVĐK Gia Lai phải liên tục đi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Nhưng nguồn lực thiện nguyện luôn hữu hạn, trong khi số phận cần giúp đỡ thì luôn nhiều.

Th.S Đào Ngọc Quân - Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội - cho rằng: “Từ khi có NQ34, người bệnh yên tâm điều trị hơn rất nhiều. Có bệnh nhân trước đây vì không có tiền ăn đã bỏ viện. Nhân viên công tác xã hội động viên thế nào họ cũng không ở lại. Nay có chính sách hỗ trợ, họ có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị”.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, sau 5 tháng triển khai thực hiện, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện đầy đủ chính sách theo NQ34. Qua thực tế triển khai cho thấy chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, đã có rất nhiều người bệnh thuộc diện thụ hưởng được tiếp cận và nhận hỗ trợ kịp thời theo quy định.

NQ34 cũng là sự minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.