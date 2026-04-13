Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, tại Nhà Quốc hội (TP. Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến hơn 36.000 điểm cầu điểm cầu trong cả nước, với trên 2,2 triệu người tham gia.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy cơ sở 2 (phường Pleiku). Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường, Đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 5 chuyên đề.

Cụ thể: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11-4-2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Cùng với đó là Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra sau hội nghị lần này là nắm vững, thấm nhuần, phải tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tạo ra chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội.

Đồng thời, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng, các quy định của Đảng là thể chế bản lề bảo đảm Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình; không được phép hiểu khác, làm khác, càng không được vận dụng theo hướng thuận lợi cho riêng mình.

Mọi quy định phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, nhất quán từ trên xuống dưới, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các vi phạm; đồng thời, khuyến khích, biểu dương các cách làm hay, sáng tạo theo quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đổi mới căn bản tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và vốn để tăng trưởng bền vững. Nhà nước cần dịch chuyển từ vai trò nhà đầu tư trực tiếp sang vai trò thiết kế và tạo lập môi trường để mọi nguồn lực trong xã hội được huy động và phân bổ theo tín hiệu thị trường, dưới khuôn khổ thể chế minh bạch, ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở, phải coi trọng việc khơi thông vốn của nhân dân, xem đây là đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. Khi được kích hoạt hiệu quả, nguồn lực này có thể chuyển hóa thành động lực nội sinh vô cùng to lớn, góp phần nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ trong quy hoạch phát triển.

Mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”, “trục Bắc - Nam liền dải”. Trong quy hoạch tổng thể phải đặc biệt chú trọng hơn nữa quy hoạch năng lượng.

Đi liền với quy hoạch là vấn đề phát triển dự án, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn nhấn mạnh, giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân, đảm bảo mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng.

Mỗi cơ chế, chính sách, mỗi dự án hạ tầng, mỗi dòng vốn đều phải hướng đến việc kích hoạt năng lực và khát vọng phát triển trong dân, biến cơ hội tiềm năng thành thực tế tăng trưởng và biến niềm tin thành động lực phát triển lâu dài cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với một nguyên lý xuyên suốt: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”.

Các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 5 chuyên đề. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên từ trung ương đến cơ sở phải thực sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn.

Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải tự đặt mình trong tổng thể chung, nhìn rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong bức tranh phát triển chung của đất nước, từ đó hành động một cách nhất quán, có kỷ luật và có hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, điều quan trọng hơn cả là phải tạo được niềm tin và động lực phát triển trong toàn xã hội. Khi người dân tin tưởng, doanh nghiệp tin tưởng, hệ thống vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông thì khát vọng phát triển sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, đây không chỉ là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, mà còn là kim chỉ nam để các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tổ chức quán triệt, thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và thực chất hơn.