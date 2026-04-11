Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với thôn 5 và thôn Bi Giông

(GLO)- Sáng 11-4, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai, Nhà khách Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn 5 và thôn Bi Giông (xã Pờ Tó).

Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy và Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai kết nghĩa với thôn 5; Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách Tỉnh ủy kết nghĩa với thôn Bi Giông.

Văn phòng Tỉnh ủy, Nhà khách Tỉnh ủy kết nghĩa với thôn Bi Giông. Ảnh: Minh Trung

Thôn 5 có 281 hộ với 1.714 nhân khẩu (66% số dân là người Bahnar). Thôn hiện còn 62 hộ nghèo, 42 hộ cận nghèo. Trong khi đó, thôn Bi Giông có 252 hộ với 1.149 nhân khẩu (tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,6%); hiện còn 48 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo.

Theo nội dung kết nghĩa, Văn phòng Tỉnh ủy, Petrolimex Gia Lai và Nhà khách Tỉnh ủy sẽ tham gia hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho thôn 5 và thôn Bi Giông phù hợp với khả năng của các cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh ủy và Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai kết nghĩa với thôn 5. Ảnh: Minh Trung

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo (2 lần/năm); vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; hỗ trợ đột xuất các trường hợp khó khăn khi có thiên tai, bão lũ hoặc các trường hợp khó khăn đột xuất khác; trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo cơ hội để người dân giao lưu, học hỏi và giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tặng quà cho nhân dân thôn 5, xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Trung

Các hoạt động kết nghĩa sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục; nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia; tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và nhân dân tại địa phương.

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy và Petrolimex Gia Lai đã trao tặng 10 hộp đèn cùng hệ thống đồng hồ điện cho thôn 5 và 62 suất quà cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của thôn.

Tặng quà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của thôn Bi Giông. Ảnh: Minh Trung

Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách Tỉnh ủy cũng trao tặng 10 bộ bàn ghế hội trường cho thôn Bi Giông và 48 suất quà cho các hộ nghèo.