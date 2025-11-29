Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đem ấm no lên vùng biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ và người lao động Ðoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 đã biến vùng đất cằn cỗi ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh thành nông trường cao su, cà phê bạt ngàn. Ðồng thời, đơn vị triển khai nhiều mô hình thiết thực, giúp người dân nâng cao đời sống.

Ngày 20-11-1973, tại khu vực Tây Nam sân bay Khâm Đức (TP Đà Nẵng), Đoàn 733 được thành lập, tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) ngày nay. Một năm sau, đơn vị hành quân vào tiếp quản vùng giải phóng ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, bắt đầu nhiệm vụ xây dựng KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thời điểm ấy, vùng đất này còn hoang tàn, chằng chịt kẽm gai, rất nhiều bom mìn và chất độc hóa học ẩn dưới lòng đất. Sau hơn 50 năm, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã biến vùng đất này thành vùng trồng cao su, cà phê rộng lớn.

quoc-phong.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 khánh thành nhà rông văn hóa tặng cán bộ và nhân dân xã Ia Pnôn. Ảnh: V.H

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, cho biết: Hiện đơn vị có các đội sản xuất trải dài trên địa bàn 3 xã biên giới gồm: Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và một phần xã Đức Cơ. Bên cạnh đó, Chi nhánh Campuchia của đơn vị cũng đóng quân tại 7 xã thuộc 2 huyện Oyadav và Bo Keo (tỉnh Ratanakiri).

“Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị và với khẩu hiệu “Từ chiến trường xốc tới công trường”, cán bộ, chiến sĩ, người lao động đã không tiếc mồ hôi, thậm chí máu xương để biến vùng đất nghèo nàn, đầy tàn tích chiến tranh thành khu kinh tế phát triển với màu xanh cao su, những ngôi làng trù phú.

Hiện đơn vị có gần 2.500 lao động, trong đó, hơn 60% là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, thượng tá Tri thông tin thêm.

Cùng với phát triển sản xuất, đơn vị chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xác định đời sống người dân ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 triển khai nhiều phần việc ý nghĩa hỗ trợ người dân thoát nghèo. Đặc biệt, đơn vị phát huy hiệu quả các mô hình “Gắn kết hộ”, “Hũ gạo gắn kết”, “Trồng lúa nước trên núi”… góp phần thay đổi nhận thức, tập quán lạc hậu của bà con, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cùng xây dựng 2 xã biên giới Ia Dom và Ia Nan đạt chuẩn nông thôn mới. Trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, đơn vị xây dựng và sửa chữa 38 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Hai mô hình “Vườn rau gắn kết” và “Hũ gạo gắn kết” tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, “Hũ gạo gắn kết” đã thu hơn 3,2 tấn gạo, hỗ trợ 160 lượt hộ công nhân khó khăn.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ nghỉ hưu và cán bộ, chiến sĩ, người lao động; thưởng vượt sản lượng, thưởng Tết với tổng chi phí hơn 10 tỷ đồng. Bệnh xá đơn vị đã khám, thu dung, điều trị cho 2.172 lượt người với chi phí gần 500 triệu đồng.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cũng hỗ trợ đất và máy móc để người dân trồng lúa trên diện tích cao su tái canh rộng hơn 500 ha, giúp đảm bảo lương thực và nâng thu nhập. Đặc biệt, thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 3 “Phát triển KT-XH mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi” giai đoạn 2022-2024, mô hình chăn nuôi bò sinh sản của đơn vị đã hỗ trợ 74 hộ với tổng kinh phí hơn 1,46 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hơn 1,35 tỷ đồng). Năm 2025, đơn vị tiếp tục trao 68 con bò giống (trị giá hơn 16 triệu đồng/con) cho 68 hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào DTTS tại các xã Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan.

dong-bao.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trao kinh phí hỗ trợ học sinh trong chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Ảnh: V.H

Cùng với đó, chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được duy trì với 33 học sinh là con em đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 220 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huệ-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho biết: Chính quyền và nhân dân xã Ia Pnôn luôn đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72. Đơn vị không chỉ tạo việc làm ổn định cho người dân mà còn triển khai nhiều mô hình ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo vùng biên giới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

null