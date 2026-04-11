Thuế tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Hrang và làng Ấp

(GLO)- Chiều 10-4, Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị Thắng Lợi, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hrang và làng Ấp. Đây là 2 ngôi làng đặc biệt khó khăn thuộc xã Đức Cơ.

Thuế tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị Thắng Lợi kết nghĩa với làng Hrang. Ảnh: Sơn Ca

Trên địa bàn xã Đức Cơ có 5 làng đặc biệt khó khăn, trong đó có làng Hrang và làng Ấp. Làng Hrang có 292 hộ với 1.265 nhân khẩu; hiện còn 25 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo.

Làng Ấp có 200 hộ với 765 nhân khẩu. Làng cũng còn 25 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo. Đời sống kinh tế của người dân 2 làng chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Thuế tỉnh Gia Lai và Sacombank Chi nhánh Gia Lai kết nghĩa với làng Ấp. Ảnh: Sơn Ca

Thông qua hoạt động kết nghĩa với làng Hrang và làng Ấp, Thuế tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xây dựng mối quan hệ đồng hành gắn bó lâu dài; tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Các đơn vị cam kết triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế như: hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám - chữa bệnh; tặng quà cho gia đình chính sách, người có công; giao lưu văn hóa - thể thao; phối hợp tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Thuế tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho đơn vị kết nghĩa. Ảnh: Sơn Ca

Dịp này, Thuế tỉnh Gia Lai đã tặng quà lưu niệm cho 2 làng kết nghĩa; đồng thời phối hợp với 2 doanh nghiệp tặng 50 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo làng Hrang và làng Ấp.