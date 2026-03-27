Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kết nghĩa với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krêl

HOÀNG HOÀI
(GLO)- Sáng 27-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tổ chức lễ kết nghĩa với làng Yit Rông 2 và làng Al Gôn (xã Ia Krêl).

Theo biên bản giao ước, các đơn vị sẽ triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: hỗ trợ xây dựng hạ tầng và nhà ở cho phụ nữ khó khăn; thúc đẩy phát triển kinh tế, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra, các bên cùng cam kết hỗ trợ đột xuất khi xảy ra thiên tai, khó khăn.

man-nhan-nhung-man-so-gang-cua-cac-vo-si-muay-tai-pho-nui.png

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 20 suất quà cho hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 200 suất quà cho nhân dân 2 làng Al Gôn và Yit Rông 2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai trao tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng cho hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Al Gôn. Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trao tặng 10 suất quà cho bà con nhân dân làng Yit Rông 2 và 50 chiếc mũ bảo hiểm.

Việc kết nghĩa được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.

Xã Ia Krêl được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Krêl, Ia Din và Ia Lang. Toàn xã có diện tích gần 147 km², dân số hơn 22.800 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 51%.

Hai làng Yit Rông II và Al Gôn hiện có 405 hộ với 1.780 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, với 40 hộ nghèo và 96 hộ cận nghèo, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

null