Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kết nghĩa với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krêl

(GLO)- Sáng 27-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tổ chức lễ kết nghĩa với làng Yit Rông 2 và làng Al Gôn (xã Ia Krêl).

Theo biên bản giao ước, các đơn vị sẽ triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: hỗ trợ xây dựng hạ tầng và nhà ở cho phụ nữ khó khăn; thúc đẩy phát triển kinh tế, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra, các bên cùng cam kết hỗ trợ đột xuất khi xảy ra thiên tai, khó khăn.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 20 suất quà cho hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 200 suất quà cho nhân dân 2 làng Al Gôn và Yit Rông 2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai trao tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng cho hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Al Gôn. Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trao tặng 10 suất quà cho bà con nhân dân làng Yit Rông 2 và 50 chiếc mũ bảo hiểm.

Việc kết nghĩa được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.