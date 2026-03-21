Công an xã Chư Păh kết nghĩa với làng Kon Sơ Lăl

KHÁNH PHONG
(GLO)- Công an xã Chư Păh phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang vừa tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Kon Sơ Lăl có 185 hộ, với hơn 800 nhân khẩu, 100% là đồng bào Bahnar. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 34%.

Các đơn vị ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: K.P

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết giao ước kết nghĩa với các hoạt động như: tuyên truyền chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất; đào tạo nghề, phát triển sinh kế; chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các đơn vị giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm như: hỗ trợ học sinh khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tặng mũ bảo hiểm cho người dân. Ảnh: K.P

Nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời trao tặng quà, mũ bảo hiểm và áo ấm cho các hộ nghèo, cận nghèo trong làng.

Có thể bạn quan tâm

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

