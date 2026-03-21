Công an xã Chư Păh kết nghĩa với làng Kon Sơ Lăl

(GLO)- Công an xã Chư Păh phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang vừa tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Kon Sơ Lăl có 185 hộ, với hơn 800 nhân khẩu, 100% là đồng bào Bahnar. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 34%.

Các đơn vị ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: K.P

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết giao ước kết nghĩa với các hoạt động như: tuyên truyền chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất; đào tạo nghề, phát triển sinh kế; chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các đơn vị giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm như: hỗ trợ học sinh khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tặng mũ bảo hiểm cho người dân. Ảnh: K.P

Nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời trao tặng quà, mũ bảo hiểm và áo ấm cho các hộ nghèo, cận nghèo trong làng.