Trường Cao đẳng Gia Lai và Công ty CP chăn nuôi Nắng Vàng kết nghĩa với làng Tar

(GLO)- Ngày 19-3, Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần chăn nuôi Nắng Vàng kết nghĩa với làng Tar, xã Kon Chiêng, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty cổ phần chăn nuôi Nắng Vàng và làng Tar (xã Kon Chiêng) ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Làng Tar là địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Kon Chiêng, cách trung tâm xã khoảng 20 km, có 201 hộ với 713 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất triển khai một số hoạt động như: hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh cho thanh niên địa phương; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại làng Tar. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, các đơn vị đã tặng 17 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình khó khăn; hỗ trợ hệ thống quạt trị giá 3 triệu đồng cho nhà văn hóa cộng đồng làng.