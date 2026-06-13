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Chú trọng phát triển đảng viên trong hội viên nông dân

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, Hội Nông dân các cấp tỉnh Gia Lai chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng hội viên nông dân.

Từ các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực được bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tạo nguồn từ các phong trào thi đua

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát hiện và giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên là hội viên nông dân tại Chi bộ tổ dân phố Lương Thọ 1 (Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: ĐVCC

Lễ kết nạp đảng viên là hội viên nông dân tại Chi bộ tổ dân phố Lương Thọ 1 (Đảng bộ phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn Tây, phương châm “bám sát cơ sở” được đặt lên hàng đầu thông qua việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội trong công tác tìm nguồn, tạo nguồn và giới thiệu hội viên ưu tú.

Chỉ tiêu này đồng thời được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm, tạo động lực để các cơ sở Hội chủ động phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới.

Ông Phạm Ngọc Tuân - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoài Nhơn Tây - cho hay, tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, các chi hội nông dân trên địa bàn đã giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng và kết nạp 3 hội viên ưu tú vào Đảng. Đến nay, toàn phường có 381 đảng viên là hội viên nông dân trong tổng số 2.145 hội viên.

Vừa được kết nạp vào Đảng, đảng viên Đinh Công Sa (tổ dân phố Lương Thọ 1, phường Hoài Nhơn Tây) chia sẻ: “Nhờ cán bộ Hội Nông dân phường tuyên truyền, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tôi nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách. Được kết nạp vào Đảng, tôi có cơ hội tốt để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu”.

Tại phường An Nhơn Đông, Hội Nông dân tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội. Thông qua các phong trào thi đua và mô hình kinh tế tập thể, nhiều hội viên ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được xem là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá thi đua cuối năm. Hằng năm, Ban Chấp hành Hội giao chỉ tiêu cho mỗi chi hội giới thiệu 1-2 hội viên ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

“Trong 5 tháng đầu năm nay, các chi hội đã giới thiệu 2 hội viên nông dân ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Hiện toàn phường có 134 đảng viên là nông dân trong tổng số 3.244 hội viên nông dân, chiếm 4,1%” - ông Huỳnh Thái Dương - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Nhơn Đông cho hay.

Tương tự, tại xã Canh Vinh, những nông dân trẻ năng động, có thành tích trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được các chi hội quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Ông Lê Minh Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã - cho biết, trong 5 tháng đầu năm, các chi hội đã giới thiệu 3 quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp. Đến nay, trong tổng số 2.423 hội viên nông dân của xã đã có 91 người được kết nạp vào Đảng, chiếm hơn 3,7%.

Phát huy vai trò hạt nhân của đảng viên nông dân

Theo bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, sự quan tâm sâu sát của các tổ chức Hội cơ sở đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phát triển Đảng.

Số lượng hội viên nông dân ưu tú được giới thiệu, xem xét kết nạp vào Đảng ngày càng tăng. Tính đến đầu tháng 6-2026, toàn tỉnh có 16.600 đảng viên là nông dân trong tổng số 324.500 hội viên nông dân, chiếm 5,1%.

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Thông qua các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên nông dân ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Ảnh: N.H

Hiệu quả lớn nhất của công tác phát triển đảng viên trong hội viên nông dân không chỉ nằm ở số lượng đảng viên được kết nạp mà còn ở chất lượng đội ngũ sau kết nạp.

Những đảng viên trưởng thành từ phong trào nông dân luôn gắn bó mật thiết với cơ sở, ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây - đánh giá, các đảng viên được kết nạp từ hội viên nông dân phần lớn là những người tiên phong trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, những đảng viên nông dân còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên khác phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy các phong trào thi đua ở cơ sở.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng hội viên nông dân ngày càng được chú trọng và phát huy hiệu quả. Thông qua các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên ưu tú, dám nghĩ, dám làm đã được phát hiện, bồi dưỡng và đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đây chính là những hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách sinh động, thiết thực và hiệu quả.

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