Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển đảng viên ở khu dân cư

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư đang thu hẹp, chất lượng chưa đồng đều, trong khi một bộ phận quần chúng chưa tích cực phấn đấu vào Ðảng.

Trước thực trạng đó, nhiều địa phương chủ động tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, thống nhất giải pháp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên.

Nhận diện đúng “điểm nghẽn” để tháo gỡ

Tại hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2026 do Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức ngày 22-1, đại diện các tổ chức đảng trực thuộc đã nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, đặc biệt là ở khu dân cư.

Cụ thể, một bộ phận quần chúng chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, trách nhiệm và vinh dự khi phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên, hội viên ở khu dân cư ngày càng thu hẹp do phần lớn lao động trẻ đi làm ăn xa; số ở lại chủ yếu lớn tuổi, trình độ học vấn hạn chế.

Trong khi đó, quần chúng đang làm việc tại các doanh nghiệp phần nhiều tập trung mưu sinh, chưa quan tâm đúng mức đến rèn luyện, phấn đấu về chính trị.

phat-trien-dang-vien-1.jpg
Đảng ủy phường Diên Hồng giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi bộ trực thuộc. Ảnh: P.D

Tại xã Phù Mỹ Đông, thực trạng thanh niên đi làm ăn xa, lao động không ổn định tiếp tục là “điểm nghẽn” trong công tác phát triển đảng viên. Một bộ phận quần chúng có động cơ phấn đấu chưa rõ ràng, dẫn đến chất lượng nguồn chưa đồng đều, nhiều trường hợp phải kéo dài thời gian rèn luyện.

Ông Trần Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã - cho hay: Việc quản lý, giúp đỡ đối tượng Đảng là quần chúng đi làm ăn xa còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tạo nguồn và hoàn thiện hồ sơ.

Trong khi đó, ở một số chi bộ khu dân cư, việc rà soát, phát hiện quần chúng ưu tú chưa thường xuyên, sự phối hợp với các đoàn thể còn thiếu chặt chẽ.

Từ việc nhận diện rõ hạn chế, các hội nghị chuyên đề đã thống nhất phương châm xuyên suốt “chất lượng là cốt lõi, số lượng là quan trọng”. Nhiều cách làm cụ thể cũng đã được chia sẻ để các chi bộ tham khảo, áp dụng.

Ông Đỗ Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng) cho biết: Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm, giao các chi hội, đoàn thể giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để theo dõi, bồi dưỡng.

Công tác tạo nguồn được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú, phân công đảng viên chính thức trực tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tương tự, Chi bộ tổ dân phố 5 Hội Thương (phường Pleiku) đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo các chi hội, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; phát huy vai trò của tổ dân phố và ban công tác Mặt trận trong vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào, từng bước tạo nguồn phát triển đảng viên tại chỗ.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu

Với mục tiêu kết nạp từ 103 đảng viên mới trở lên trong năm nay, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước yêu cầu bí thư các tổ chức đảng trực thuộc trực tiếp tham gia công tác tạo nguồn, không “khoán trắng” cho đoàn thể và phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy phường về kết quả phát triển đảng viên của đơn vị mình.

“Không chấp nhận tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tổ chức đảng nào nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới phải làm rõ nguyên nhân, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và vai trò bí thư chi bộ” - ông Phước nhấn mạnh.

phat-trien-dang-vien-2.jpg
Đảng ủy phường Pleiku giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026 cho các chi bộ trực thuộc. Ảnh: P.D

Trên tinh thần đó, Ban Xây dựng Đảng và các chi bộ khu dân cư của phường Pleiku được giao rà soát kỹ các đối tượng tiềm năng như bộ đội xuất ngũ, thanh niên khởi nghiệp tại chỗ, tổ phó tổ dân phố chưa là đảng viên. Đồng thời, đổi mới cách tiếp cận trong phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, chủ động tiếp cận quần chúng.

Năm nay, Đảng bộ phường Diên Hồng đặt chỉ tiêu kết nạp từ 73 đảng viên trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Hữu Dũng yêu cầu các tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục trong khuôn khổ Điều lệ Đảng; Ban Xây dựng Đảng phường tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cơ sở.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được xác định là lực lượng nòng cốt trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú; các hội, đoàn thể phải có chỉ tiêu giới thiệu hội viên cụ thể hằng quý.

Trong khi đó, Đảng bộ xã Ia Krêl đặt mục tiêu kết nạp từ 45 đảng viên mới trở lên trong năm 2026. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; gắn trách nhiệm của từng đảng viên với kết quả tạo nguồn và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Từ thực tiễn các địa phương có thể thấy, hội nghị chuyên đề thực sự trở thành “chìa khóa” để tháo gỡ “điểm nghẽn”, thống nhất nhận thức và hành động trong công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư.

