Người bí thư “làm trước” để dân tin ở thôn Ia Lâm

(GLO)- Danh hiệu Bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình gắn bó bền bỉ, sâu sát cơ sở của ông Lưu Văn Trạng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Lâm (xã Ia Krêl).

Với 43 năm tuổi Đảng, ông xem đây là động lực tiếp tục nêu gương, củng cố chi bộ vững mạnh, tạo đồng thuận và hiệu quả bền vững ở khu dân cư.

Đưa sinh hoạt chi bộ vào nền nếp, thực chất

Năm 2020, khi vừa nghỉ công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Cơ (cũ), ông Lưu Văn Trạng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Ia Lâm.

Ông Lưu Văn Trạng (bên trái) vinh dự là 1 trong 96 Bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, chi bộ còn không ít hạn chế: Công tác chính trị tư tưởng có lúc chưa thật sâu; việc quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên chưa đồng đều; sinh hoạt chi bộ chưa đi vào nền nếp. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn do đa số thanh niên đi học, lập nghiệp hoặc làm việc ngoài địa phương, nguồn kết nạp tại chỗ hạn hẹp.

Từ thực tế trên, ông Trạng xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư chi bộ không chỉ nắm chắc quy định, quy chế của Đảng mà còn phải làm tốt công tác tư tưởng, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp để đảng viên dễ tiếp thu, dễ vận dụng. Quan trọng hơn, sự thuyết phục phải đến từ nêu gương, thể hiện trong tác phong công tác, lề lối làm việc và chuẩn mực đạo đức, lối sống hằng ngày.

Chi bộ thôn Ia Lâm có 42 đảng viên, trong đó 12 đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi làm ăn xa. Giữ vững sự đoàn kết, gắn kết nội bộ vì vậy luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Trạng cho biết: Bám sát hướng dẫn của cấp trên, tôi cùng chi ủy chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, tập trung vào những vấn đề sát với đời sống ở thôn, hạn chế hình thức, tránh chung chung. Cùng với đó, các chi hội, đoàn thể được xác định là “cánh tay nối dài” của chi bộ, trực tiếp gần dân để tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trên cơ sở phân công rõ ràng, mỗi đảng viên được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ quần chúng, nhất là lớp trẻ, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu.

Ông Lưu Văn Trạng chủ động cập nhật, ứng dụng công nghệ, nhằm phục vụ hiệu quả công tác của chi bộ và của thôn. Ảnh: P.D

Trong sinh hoạt chi bộ, các vấn đề đều được đặt ra bằng câu hỏi cụ thể: Giải quyết việc gì, phục vụ ai, thời hạn ra sao? Nhờ vậy, sinh hoạt không dừng ở báo cáo hình thức mà trở thành diễn đàn trao đổi, lắng nghe, phản biện và thống nhất giải pháp.

Chi bộ lựa chọn đúng việc trọng tâm để kết luận, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian kiểm tra, giám sát. Cách điều hành khoa học này giúp sinh hoạt chi bộ gắn chặt với nhiệm vụ của thôn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Bằng sự kiên trì và cách làm bài bản, công tác phát triển đảng viên từng bước chuyển biến rõ nét. Giai đoạn 2020-2023, mỗi năm chi bộ kết nạp được 2 đảng viên; năm 2024-2025 kết nạp 2 đảng viên. Đầu năm 2026, chi bộ đã tạo nguồn 2 quần chúng ưu tú, hoàn thành bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quy trình kết nạp theo quy định.

“Đi thực địa, nghe dân nói, nhìn dân làm”

Theo ông Trạng, sinh hoạt chi bộ sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở số liệu, báo cáo khô cứng. Ia Lâm có 287 hộ dân với 1.195 nhân khẩu, địa bàn kéo dài hơn 2 km dọc QL 19, thường xuyên phát sinh các vấn đề liên quan đến đất đai giáp ranh, hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt. Nếu không kịp thời nắm bắt, đưa ra bàn bạc trong chi bộ, rất dễ phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ và ổn định địa bàn.

Ông Lưu Văn Trạng (đứng giữa) thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với đảng viên, người dân trong thôn. Ảnh: P.D

Thực hiện phương châm “đi thực địa, nghe dân nói, nhìn dân làm”, chi bộ chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, hướng dẫn người dân kiến nghị đúng cấp, đúng thẩm quyền. Nhờ đó, nhiều vấn đề được tháo gỡ ngay từ cơ sở, địa bàn không phát sinh khiếu kiện, ANTT được giữ vững, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ông Trạng cho rằng, nêu gương không chỉ là lời nói mà phải thể hiện bằng hành động. Trong các công việc chung, ông luôn xắn tay làm trước, nhận trách nhiệm trước. Hình ảnh Bí thư chi bộ trực tiếp cầm máy cắt cỏ, cùng bà con dọn vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc, được người dân ghi nhớ, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, gần dân của người đứng đầu.

Nhiều năm liền, Chi bộ thôn Ia Lâm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; riêng Bí thư Chi bộ Lưu Văn Trạng có 6 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả nổi bật của thôn Ia Lâm gắn liền với vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, trong đó nổi bật là tinh thần trách nhiệm, uy tín và sự tận tụy, gương mẫu của người đứng đầu. Bà RƠ CHÂM H’LỆ

Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy xã Ia Krêl

Bên cạnh đó, không chỉ yêu cầu công khai, minh bạch tài chính thông qua niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng và thông tin trên nhóm Zalo chung của thôn, ông Trạng còn tự đặt mình vào vị trí nêu gương cao nhất.

Ông sẵn sàng bỏ tiền túi, trích một phần lương hưu và phụ cấp để ủng hộ phong trào, tuyệt đối không để xảy ra tư lợi cá nhân. Sự gương mẫu đó đã củng cố niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân.

Ông Trịnh Hữu Huy - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ia Lâm, khẳng định: Sự nêu gương ấy tạo sức lan tỏa tích cực, giúp các chủ trương, hoạt động của thôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Giai đoạn 2020-2025, người dân thôn Ia Lâm đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công cho các phong trào xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhiều công trình, phần việc được triển khai hiệu quả như lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc QL 19, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở, chăm lo gia đình chính sách, người yếu thế…

Qua đó, khối đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng càng bền chặt. Nhiều năm liền, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa luôn trên 90%. Ông Phạm Quang Dũng, người dân thôn Ia Lâm, nhận xét: “Ông Trạng là người có năng lực, trình độ, rất tâm huyết và luôn sâu sát với bà con”.