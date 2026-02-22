(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân ở Gia Lai cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hằng ngày.

Bằng uy tín, trách nhiệm và tinh thần nêu gương, nhiều người đã âm thầm góp phần giải quyết những vấn đề sát sườn của cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa tích cực, bền vững.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026 hân hạnh giới thiệu 5 điển hình tiêu biểu, đại diện cho những cách làm đa dạng nhưng cùng chung trục tư tưởng: Học Bác từ việc nhỏ, làm theo Bác bằng hành động cụ thể.

Lan tỏa nếp sống văn minh từ việc giữ gìn trật tự giao thông

Khu vực chợ Đồn (phường An Nhơn Nam) nằm giáp QL 19 và tuyến đường ĐH 39, mật độ người và phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT do tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ.

Thay vì trông chờ biện pháp hành chính, ông Lưu Văn Nhơn, Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố Thọ Lộc 1 (phường An Nhơn Nam) và các CCB ở địa phương đã chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền phường xây dựng mô hình hội viên và gia đình hội viên CCB không vi phạm trật tự ATGT và thành lập tổ tự quản đoạn đường giao thông trước chợ Đồn.

Cựu chiến binh Lưu Văn Nhơn (ngoài cùng bên phải) tham gia bảo vệ an ninh trật tự trước cổng chợ Đồn (phường An Nhơn Nam). Ảnh: Gia Nguyễn

Các CCB lựa chọn cách làm kiên trì, gần dân, vận động hội viên và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật; trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân tại mỗi phiên chợ. Hằng tháng, chi hội cử từ 7 - 10 hội viên túc trực tại các điểm nóng dễ xảy ra va chạm giao thông như tuyến đường ra, vào chợ, dọc đường lớn, trước cổng chợ để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân bày bán, để xe đúng nơi quy định, hạn chế ùn tắc, va chạm.

Từ mô hình tự quản này, trật tự giao thông ở khu vực chợ Đồn dần đi vào nền nếp, nhiều năm liền không xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Chi hội CCB tổ dân phố Thọ Lộc 1 cũng không có hội viên vi phạm trật tự ATGT. Người dân đã thay đổi nhận thức, hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Với hiệu quả và sức lan tỏa của mô hình tổ tự quản trật tự ATGT trước cổng chợ Đồn, CCB Lưu Văn Nhơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025.

Nói đi đôi với làm

Gần 40 năm công tác trong ngành Kiểm lâm đã giúp già làng Rơ Lan Vọng (làng Ngo Le, xã Ia Krêl) rèn luyện bản lĩnh, hiểu biết pháp luật và có nhiều uy tín trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn của ông không nằm ở chức danh mà ở việc học và làm theo Bác một cách giản dị: Nói đi đôi với làm, lấy việc làm cụ thể để tạo niềm tin.

Già làng Rơ Lan Vọng. Ảnh: Phương Dung

Trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ông kiên trì vận động người dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, từng bước từ bỏ hủ tục, tránh xa tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh. “Với bà con, không thể chọn cách nói cho xong. Thay vào đó, phải bền bỉ tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, giúp bà con hiểu đúng, tin tưởng và tự giác làm theo”, ông bày tỏ.

Dấu ấn rõ nét là việc ông vận động bà con hiến đất làm đường. Bằng cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phân tích lợi ích lâu dài, ông đã tạo được sự đồng thuận cao, góp phần hoàn thành tuyến đường bê tông dài 500 m, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Ông Vọng còn là chỗ dựa tin cậy trong công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết. Bằng uy tín của mình, ông tích cực vận động bà con xóa bỏ tảo hôn, hạn chế ma chay kéo dài, đồng thời khuyến khích gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Jrai.

Không chỉ là người hòa giải uy tín, ông Vọng còn tích cực phát triển kinh tế gia đình với 3 ha cà phê và hồ tiêu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng vươn lên. Từ những việc làm bình dị ấy, ông trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân. Năm 2024, ông là người uy tín duy nhất của tỉnh được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo khoa học cấp tỉnh về phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Gieo mầm nhân ái trong môi trường giáo dục

Với cô giáo Lê Thị Tưởng - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der (xã Uar), học và làm theo Bác được thể hiện bằng việc nêu gương trong giáo dục học sinh. Từ trăn trở làm sao để học sinh vùng khó có cơ hội học tập, trải nghiệm bình đẳng, cô kiên trì xây dựng nhiều mô hình hoạt động Đội mang tính trải nghiệm, giàu tính nhân văn. Các mô hình này trở thành sân chơi bổ ích, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Cô giáo Lê Thị Tưởng. Ảnh: NVCC

Tiêu biểu là mô hình “Bán bánh gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện” được khởi xướng từ tháng 9.2024. Ở mỗi gian hàng nhỏ được dựng lên ngay trong khuôn viên trường, học sinh tự tay chuẩn bị, giới thiệu sản phẩm. Cách làm này không chỉ gây quỹ mà còn là cơ hội để học sinh học cách sẻ chia, giao tiếp và làm việc nhóm. Từ mô hình này, Liên đội nhà trường đã quyên góp được 15 triệu đồng ủng hộ thiếu nhi vùng lũ tỉnh Lào Cai; gần 20 triệu đồng cho chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương”; trao 63 phần quà cho học sinh khó khăn của nhà trường…

Những hoạt động ấy góp phần bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái cho học sinh. Năm 2024, cô Lê Thị Tưởng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cô, phần thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tiếp tục đổi mới hoạt động Đội, mở thêm nhiều cơ hội học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho học sinh vùng khó. “Qua mỗi hoạt động, các em không chỉ hiểu hơn giá trị của yêu thương, sẻ chia mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống. Những trải nghiệm ấy góp phần bồi dưỡng nhân cách, làm cho tuổi thơ của các em thêm ý nghĩa, đúng với tinh thần “vì lợi ích trăm năm trồng người” mà Bác Hồ hằng căn dặn”, cô Tưởng bày tỏ.

Người “giữ lửa” đoàn kết ở Lũng Vân

Ở thôn Lũng Vân (xã Ia Lâu), ông Hà Văn Mừng được người dân tin cậy không chỉ bởi quá trình công tác lâu dài mà còn vì lối sống gương mẫu, nhất quán giữa lời nói và việc làm. Luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông kiên trì vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống đoàn kết trong cộng đồng đa dân tộc. “Cứ việc đúng, có lợi cho tập thể thì bà con mình cùng chung sức thực hiện, điều sai trái thì kiên quyết không làm theo”-ông chia sẻ.

Ông Hà Văn Mừng trò chuyện với người dân trong thôn. Ảnh: Phương Dung

Từ một thôn còn nhiều khó khăn với 301 hộ dân thuộc 8 dân tộc anh em đến từ 10 tỉnh, thành khác nhau, đến nay, Lũng Vân chỉ còn 6 hộ nghèo. Sự chuyển mình ấy có dấu ấn không nhỏ của người được bà con tin cậy coi là “điểm tựa tinh thần”.

Từ năm 2004 đến nay, ông Mừng liên tục được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã. Giai đoạn 2004 - 2022, ông là Trưởng thôn và từ năm 2014 - 2018 kiêm Bí thư Chi bộ thôn. Từ năm 2010 đến nay, ông được công nhận là người có uy tín trong cộng đồng.

Học Bác từ những điều gần gũi, ông Mừng luôn giữ nguyên tắc làm trước, nói sau, sống liêm khiết, rõ ràng. Gia đình ông có 5 ha đất trồng lúa, cây ăn quả và cây điều, đồng thời duy trì xưởng cơ khí nhỏ. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông có nguồn thu ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Sáng tạo trong lao động, mở hướng làm ăn cho nông dân

Tinh thần cần cù, sáng tạo theo gương Bác được ông Bùi Văn Sanh (khu phố Nhơn Thuận, phường An Nhơn Bắc) thể hiện qua việc nghiên cứu, chế tạo máy chẻ, chuốt cọc tre phục vụ nghề trồng mai cảnh.

Ông Bùi Văn Sanh sản xuất cọc tre từ máy chẻ tre do mình sáng chế. Ảnh: Gia Nguyễn

Ông Sanh bày tỏ: “Tôi đã từng trải qua rất nhiều công việc, từ làm nông nghiệp, thợ rèn, thợ cơ khí… Đi nhiều nơi, làm nhiều việc, tôi hiểu được nỗi vất vả của bà con nông dân chân lấm tay bùn, nhất là thiếu các thiết bị máy móc

phục vụ sản xuất. Từ đó, tôi luôn luôn trăn trở tìm tòi, nghiên cứu sáng chế các loại máy móc gắn liền với công việc hằng ngày của người nông dân”.

Năm 2006, khi chứng kiến bà con nông dân ở địa phương trồng cây mai cảnh theo hướng sản xuất hàng hóa nhưng thiếu cọc tre để uốn cây, ông Sanh cất công nghiên cứu, sáng chế ra máy chẻ, chuốt cọc tre. Từ ý tưởng ban đầu, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua các máy cũ để về độ chế, cải tiến theo ý tưởng riêng của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống máy chẻ, chuốt cọc tre của ông Sanh được vận hành trơn tru, đem lại năng suất, hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu trồng mai cảnh của người dân làng nghề.

“Hiện tại, mỗi ngày, cơ sở của tôi sản xuất từ 12.000 - 13.000 cọc tre để cung cấp cho người trồng mai tại địa phương và các vùng lân cận; tạo việc làm ổn định cho 10 lao động ở địa phương với mức lương từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi năm, tôi thu lợi hơn 300 triệu đồng”-ông Sanh cho biết.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Sanh còn nhiệt tình hỗ trợ kỹ thuật, máy móc cho 5 hộ gia đình; đồng thời cho 4 hộ mượn 80 triệu đồng không lấy lãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc-nhận xét: Ông Sanh là hội viên nông dân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường. Máy chẻ, chuốt cọc tre do ông sáng chế phù hợp với nhu cầu thực tiễn, được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất. Năm 2024, sản phẩm máy chẻ, chuốt cọc tre đã đoạt giải nhì Hội thi Sáng tạo nhà nông do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ chức. Nhiều năm liền, ông Sanh được Hội Nông dân TX An Nhơn (cũ) tặng giấy khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi.