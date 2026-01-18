Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

HỒNG SƠN
(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai luôn phấn đấu, rèn luyện, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Chia sẻ về mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", Thượng tá Vũ Ngọc Trìu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - cho biết: Mô hình “Mỗi câu chuyện, một bài học” là kết quả của quá trình nghiên cứu, đổi mới hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đây, việc quán triệt chủ yếu được thực hiện theo phương thức truyền thống, dựa trên tài liệu được cấp phát, các chi bộ tổ chức học tập bằng hình thức đọc văn bản, dễ dẫn đến tâm lý thụ động, thiếu tính tương tác.

Khắc phục hạn chế đó, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị đã phân công cán bộ, đảng viên sưu tầm những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trình bày trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở mỗi câu chuyện, toàn thể đảng viên cùng tham gia thảo luận, trao đổi, bày tỏ quan điểm, làm rõ những giá trị cốt lõi, từ đó liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao để tự rút ra bài học cho bản thân.

Thông qua mô hình, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc “tự soi”, “tự sửa”, “tự giáo dục”, “tự rèn luyện”, từng bước chuyển từ thụ động sang chủ động, tương tác, phát huy tính năng động, sáng tạo, đặc biệt là năng lực tư duy độc lập.

Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Chi bộ tuyên truyền, giáo dục Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Việc triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi câu chuyện, một bài học” đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ Phòng Công tác chính trị trong việc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

