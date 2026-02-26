Chủ động tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

(GLO)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phát triển đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm 2026, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng chính trị, bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Tiểu học Nhơn Lộc, xã An Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Tại Đảng bộ xã An Nhơn Tây, kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu kết nạp 23 đảng viên mới. Theo ông Võ Văn Thành Đô, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã, để bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng, Đảng ủy chú trọng tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, ĐVTN, giáo viên, hội viên các đoàn thể.

“Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể mỗi chi bộ thôn phấn đấu kết nạp từ 1 - 2 đảng viên trở lên; các chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học, LLVT, đơn vị sự nghiệp kết nạp từ 2 đảng viên trở lên. Các chi bộ được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tạo nguồn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao” - ông Đô cho hay.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây Võ Mộng Hùng, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ thường xuyên rà soát nguồn, quan tâm phát triển đảng viên trong ĐVTN, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Mỗi chi đoàn, chi hội phải giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp. Đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đối tượng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện để quần chúng đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sự chỉ đạo tập trung, sát sao đã cho kết quả bước đầu rõ nét. Ngay trong tháng 1.2026, Đảng bộ xã An Nhơn Tây kết nạp 5 đảng viên mới và đang tiếp tục thẩm định hồ sơ quần chúng ưu tú để dự kiến kết nạp thêm từ 2 - 5 đảng viên trong tháng 2 này.

Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc cũng triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm. Năm 2026, Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu phát triển 36 đảng viên mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Huỳnh Thị Thanh Thảo cho biết, Đảng ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên, cấp ủy chi bộ trong công tác tạo nguồn, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm. Đảng ủy xã thường xuyên rà soát quần chúng ưu tú trong dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, hội viên các đoàn thể, ĐVTN.

“Công tác phát triển đảng viên được xác định là quá trình lựa chọn và rèn luyện; định kỳ hằng tháng đánh giá kết quả phấn đấu của đối tượng đảng và trách nhiệm của đảng viên được phân công giúp đỡ. Để công tác phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch, Đảng ủy xã đã tạo điều kiện cho 80 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, làm cơ sở thực hiện chỉ tiêu theo nghị quyết” - bà Thảo cho biết.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Trục xuyên suốt được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xác định rõ là sự chủ động ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lấy tạo nguồn làm nền tảng, bồi dưỡng làm trọng tâm, kiểm tra, đánh giá làm khâu then chốt.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước cho hay, Đảng bộ xác định phát triển đảng viên là khâu quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới. Năm 2026, Đảng bộ phường xây dựng chỉ tiêu kết nạp trên 100 đảng viên mới tại 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

“Chúng tôi giao chỉ tiêu cụ thể cho ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, theo dõi, đôn đốc các chi bộ thực hiện. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các hội, đoàn thể được giao nhiệm vụ mỗi năm, mỗi chi bộ phải giới thiệu ít nhất 1 - 2 hội viên, đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng” - ông Phước nói.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh yêu cầu các đảng bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng chi bộ, đảng bộ; gắn trách nhiệm từng cấp ủy viên; tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác phát triển đảng viên mới.

Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên kết nạp được đặt lên hàng đầu. Các cấp ủy phải chú trọng tạo nguồn trong thanh niên, công nhân, trí thức trẻ, LLVT, học sinh, sinh viên…; thực hiện quy trình kết nạp chặt chẽ, gắn với giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.