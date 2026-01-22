Đảng bộ phường Diên Hồng phấn đấu kết nạp từ 73 đảng viên trở lên

Đảng bộ phường Diên Hồng hiện có 64 tổ chức đảng với 2.637 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Tuy nhiên, việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên tại địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Một bộ phận quần chúng chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng, động cơ chưa rõ ràng, thiếu tính chủ động.

Mặt khác, nguồn đoàn viên, hội viên tại các chi bộ khu dân cư phần lớn đi làm ăn xa, lớn tuổi hoặc trình độ học vấn chưa bảo đảm; quần chúng trong doanh nghiệp chủ yếu tập trung làm công ăn lương, ít quan tâm phấn đấu vào Đảng… Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ phường kết nạp được 103/105 đảng viên, đạt 98,09% so với chỉ tiêu đề ra.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, Đảng bộ phường đã chủ động cử quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến nay, phường có 96 quần chúng hoàn thành lớp bồi dưỡng, trong đó có 26 học sinh.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 cho tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên; thống nhất chỉ tiêu năm 2026 kết nạp mới từ 73 đảng viên trở lên.

Đồng thời, trao kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 cũng như phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức đảng trực thuộc.