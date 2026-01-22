Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng bộ phường Diên Hồng phấn đấu kết nạp từ 73 đảng viên trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
ĐỖ HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-1, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2026. Đồng chí Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đảng bộ phường Diên Hồng hiện có 64 tổ chức đảng với 2.637 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Tuy nhiên, việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên tại địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Một bộ phận quần chúng chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng, động cơ chưa rõ ràng, thiếu tính chủ động.

Mặt khác, nguồn đoàn viên, hội viên tại các chi bộ khu dân cư phần lớn đi làm ăn xa, lớn tuổi hoặc trình độ học vấn chưa bảo đảm; quần chúng trong doanh nghiệp chủ yếu tập trung làm công ăn lương, ít quan tâm phấn đấu vào Đảng… Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ phường kết nạp được 103/105 đảng viên, đạt 98,09% so với chỉ tiêu đề ra.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, Đảng bộ phường đã chủ động cử quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến nay, phường có 96 quần chúng hoàn thành lớp bồi dưỡng, trong đó có 26 học sinh.

thuong-truc-dang-uy-phuong-trao-ke-hoach-phat-trien-dang-vien-nam-2026-cho-64-to-chuc-dang-truc-thuoc.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 cho tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên; thống nhất chỉ tiêu năm 2026 kết nạp mới từ 73 đảng viên trở lên.

Đồng thời, trao kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 cũng như phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức đảng trực thuộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hội Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Cát và Hội Sơn.

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

null