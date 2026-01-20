Đảng bộ phường Diên Hồng tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

(GLO)- Chiều 20-1, tại Hội trường 19/5, Đảng bộ phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ các ngân hàng và các chi bộ doanh nghiệp về trực thuộc Đảng bộ phường.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng bộ phường Diên Hồng đã công bố các quyết định của Đảng ủy Chính phủ và Tỉnh ủy Gia Lai về việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Đảng bộ phường tiếp nhận 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Chính phủ gồm Đảng bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai và Đảng bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Gia Lai; đồng thời tiếp nhận 2 chi bộ công ty cùng các đảng viên trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai.

Ảnh. Đ.H

Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ phường Diên Hồng có 64 tổ chức đảng với 2.637 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng đề nghị các tổ chức đảng được chuyển giao khẩn trương phối hợp hoàn tất thủ tục tiếp nhận; sớm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các tổ chức đảng trực thuộc hoạt động hiệu quả, đúng quy định.