Phường Diên Hồng bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

(GLO)- Chiều 21-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho bà Nay Chanh (hộ nghèo ở tổ dân phố 9-Yên Đỗ).

Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào cuối tháng 11-2025 với tổng kinh phí 138 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” phường Diên Hồng hỗ trợ 50 triệu đồng; Công ty cổ phần Phát triển Tây Nguyên (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai) tài trợ 60 triệu đồng.

Phần kinh phí còn lại do nhà thầu, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương đóng góp, hỗ trợ ngày công lao động.

Ngôi nhà của bà Nay Chanh được khởi công từ tháng 11-2025 đến nay đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Ảnh: Bá Bính

Trong quá trình thi công, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 9-Yên Đỗ cùng các hội, đoàn thể phường đã tích cực phối hợp hỗ trợ san ủi mặt bằng, giám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời, quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Nay Chanh từng bước ổn định cuộc sống sau khi có nơi ở mới.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng đã trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập cho cháu Nay Đài Yến Phương (con bà Nay Chanh). Lãnh đạo phường Diên Hồng và đơn vị tài trợ cũng trao một số phần quà sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng (bìa phải) hỗ trợ chi phí học tập cho con gái bà Nay Chanh. Ảnh: P.D



Hoạt động bàn giao nhà “Đại đoàn kết” thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường.