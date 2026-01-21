Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phường Diên Hồng bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho bà Nay Chanh (hộ nghèo ở tổ dân phố 9-Yên Đỗ).

Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào cuối tháng 11-2025 với tổng kinh phí 138 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” phường Diên Hồng hỗ trợ 50 triệu đồng; Công ty cổ phần Phát triển Tây Nguyên (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai) tài trợ 60 triệu đồng.

Phần kinh phí còn lại do nhà thầu, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương đóng góp, hỗ trợ ngày công lao động.

ngoi-nha-cua-ba-nay-chanh-duoc-khoi-cong-tu-thang-11-2025-nay-da-hoan-thanh-ban-giao-dua-vao-su-dung.jpg
Ngôi nhà của bà Nay Chanh được khởi công từ tháng 11-2025 đến nay đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Ảnh: Bá Bính

Trong quá trình thi công, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 9-Yên Đỗ cùng các hội, đoàn thể phường đã tích cực phối hợp hỗ trợ san ủi mặt bằng, giám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời, quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Nay Chanh từng bước ổn định cuộc sống sau khi có nơi ở mới.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng đã trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập cho cháu Nay Đài Yến Phương (con bà Nay Chanh). Lãnh đạo phường Diên Hồng và đơn vị tài trợ cũng trao một số phần quà sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.

bi-thu-dang-uy-phuong-dien-hong-ho-tro-kinh-phi-cho-con-gai-ba-nay-chanh.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng (bìa phải) hỗ trợ chi phí học tập cho con gái bà Nay Chanh. Ảnh: P.D

Hoạt động bàn giao nhà “Đại đoàn kết” thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Đời sống

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

Đời sống

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu thuê dịch vụ dọn nhà tăng mạnh. Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực dọn dẹp, thị trường dịch vụ vệ sinh còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm nhiều thiên tai, biến động.

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Đời sống

(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Đời sống

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

null