Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 14-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Tô Thị Liên (tổ dân phố 10 Yên Thế, phường Thống Nhất).

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất và Công ty Cổ phần In - Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai bàn giao nhà Đại đoàn kết cho đại diện gia đình bà Tô Thị Liên. Ảnh: Minh Chí

Sau hơn một tháng khởi công, căn nhà đã hoàn thành. Căn nhà có diện tích 60 m², mái lợp tôn, nền lát gạch bông, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho gia đình. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần In - Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai thông qua sự vận động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đối ứng.

Bà Tô Thị Liên tuổi cao, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Trước đây, gia đình bà phải sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất tặng cho gia đình bà Liên một số vật dụng thiết yếu. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, UBND phường Thống Nhất đã tặng cho gia đình bà Liên một bộ bàn ghế trị giá 3 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ một số vật dụng thiết yếu; Tổ dân phố 10 Yên Thế trao 3 triệu đồng làm mái che, góp phần giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.