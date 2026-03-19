Hỗ trợ sinh kế cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Ngô Mây

(GLO)- Ngày 19-3, tại xã Ngô Mây, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế sau bão lũ cho đồng bào miền Bắc - miền Trung.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 8.250 con gà giống, 440 bao cám và 55 kg thuốc thú y (tổng trị giá hơn 400 triệu đồng) cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trao quà cho các hộ dân xã Ngô Mây. Ảnh: D.L

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ 55 hộ dân xã Tuy Phước Đông vào ngày 20-3.

Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ sinh kế do Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và các đối tác triển khai, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng hỗ trợ 390 hộ dân tại 7 tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai (gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Gia Lai và Đắk Lắk).

Gia đình ông Xuân Hùng Sĩ (xã Ngô Mây) được hỗ trợ đàn gà giống. Ảnh: D.L