Hỗ trợ sinh kế cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Ngô Mây

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 19-3, tại xã Ngô Mây, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế sau bão lũ cho đồng bào miền Bắc - miền Trung.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 8.250 con gà giống, 440 bao cám và 55 kg thuốc thú y (tổng trị giá hơn 400 triệu đồng) cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trao quà cho các hộ dân xã Ngô Mây. Ảnh: D.L

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ 55 hộ dân xã Tuy Phước Đông vào ngày 20-3.

Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ sinh kế do Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và các đối tác triển khai, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng hỗ trợ 390 hộ dân tại 7 tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai (gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Gia Lai và Đắk Lắk).

Gia đình ông Xuân Hùng Sĩ (xã Ngô Mây) được hỗ trợ đàn gà giống. Ảnh: D.L
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ các phần quà với tổng trị giá hơn 812 triệu đồng cho người dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L
Tỉnh đoàn phát động Tháng thanh niên năm 2026.

Gia Lai: Gieo mầm xanh, khởi động Tháng Thanh niên

(GLO)- Hưởng ứng Tết Trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, ngày 28-2, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động: trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên, hỗ trợ học sinh khó khăn… thể hiện rõ tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng.

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

