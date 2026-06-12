Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Việc thí điểm tổ chức đại hội chi bộ 5 năm 1 lần thay vì 5 năm 2 lần như trước đang nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ cơ sở. Ông Tạ Tuấn Tập - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 - Thống Nhất (phường Thống Nhất) cho rằng, chủ trương này thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với đội ngũ cấp ủy ở cơ sở.

Hoạt động của chi bộ khu dân cư mang tính kế thừa liên tục nên nhiệm kỳ 5 năm là phù hợp và đồng bộ với thời gian nhiệm kỳ của tổ chức đảng các cấp.

“Nhiệm kỳ 5 năm 2 lần khiến nhiều chi bộ vừa tổ chức đại hội đã phải chuẩn bị cho kỳ đại hội tiếp theo, trong khi việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chưa toàn diện, công tác tạo nguồn nhân sự kế cận cũng gặp nhiều khó khăn” - ông Tập nêu thực tế.

Chi bộ tổ dân phố 1 An Tân (phường An Khê) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: ĐVCC

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đăng Lâm - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1 An Tân (phường An Khê) nhận định, việc kéo dài nhiệm kỳ sẽ giảm áp lực về công tác nhân sự, tạo điều kiện để cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ ở khu dân cư. Mặt khác, với nhiệm kỳ 5 năm, nghị quyết đại hội chi bộ sẽ có điều kiện định hướng những mục tiêu lớn hơn, mang tính dài hạn và bền vững hơn.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Ia Lâu - cho rằng, đây là bước đột phá gắn với quá trình xây dựng Đảng và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc thống nhất nhiệm kỳ sẽ tạo điều kiện để các tổ chức đảng lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Tư - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Nhơn Nam, khi thời gian lãnh đạo được kéo dài, cấp ủy sẽ mạnh dạn hơn trong việc đề ra những mục tiêu lớn, chủ trương cần nhiều thời gian để triển khai và phát huy hiệu quả.

“Nếu nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, khi triển khai một chủ trương khó, chi bộ thường lo ngại không bảo đảm tiến độ thực hiện. Nhưng khi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, cấp ủy sẽ chủ động hơn trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dài hơi” - ông Tư chia sẻ.

Đòi hỏi năng lực lãnh đạo và trách nhiệm cao hơn ở cơ sở

TS. Lê Văn Minh - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) cho rằng, việc tổ chức đại hội chi bộ 5 năm 1 lần không đơn thuần là thay đổi về thời gian mà đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy.

Khi đại hội chỉ diễn ra 1 lần trong nhiệm kỳ, cấp ủy phải xây dựng kế hoạch lãnh đạo toàn diện, có tầm nhìn dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực dự báo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.

“Điều này khuyến khích các cấp ủy chủ động hơn trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội và điều chỉnh định hướng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn” - TS. Lê Văn Minh nhận định.

Yêu cầu này cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa tại Công văn số 470-CV/TU ngày 6-5-2026 khi chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bổ sung tầm nhìn 5 năm vào chương trình công tác của chi bộ.

Tiếp đó, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 5-6-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy quy định thống nhất nhiệm kỳ chi bộ thôn, tổ dân phố theo nhiệm kỳ 2025-2030; thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm nhằm bảo đảm đồng bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải gắn với kiện toàn tổ chức đảng.

Sau khi thành lập, chi bộ phải khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát…; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể thấy, việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần là bước chuyển từ cách tiếp cận thiên về hành chính trong tổ chức hoạt động của chi bộ sang tư duy quản trị chính trị hiện đại hơn.

Sự thay đổi đó đòi hỏi cấp ủy cơ sở phải nâng cao năng lực điều hành, quản trị, tính tổ chức và khả năng chịu trách nhiệm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.