Phong trào thi đua yêu nước - động lực đưa Gia Lai phát triển

(GLO)- Cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11-6-1948). Văn kiện lịch sử đặc biệt ấy đã khơi dậy sức mạnh tinh thần to lớn của toàn dân tộc, đặt nền móng cho tư tưởng thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biến thi đua thành động lực nội sinh thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (tháng 9-2025). Ảnh: N.H

Những chuyển động trong thực tiễn ở Gia Lai

Với Gia Lai - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phong trào thi đua luôn gắn liền với từng giai đoạn phát triển của địa phương, trong kháng chiến là giữ làng, giữ nước; trong hòa bình là xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Gia Lai ngày nay là sự kết tinh giá trị tinh hoa, khí phách đại ngàn hòa cùng ý chí vươn khơi của miền duyên hải, hội tụ bản lĩnh con người và sức sáng tạo rừng - biển. Phát huy tinh thần “thần tốc” của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, địa phương quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu, lan tỏa trên mọi lĩnh vực.

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: N.H

Thực tiễn giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Hưởng ứng phong trào, người dân trong tỉnh tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng công trình thủy lợi, công trình công cộng và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng nông thôn…

Tinh thần thi đua vì cộng đồng tiếp tục được thể hiện đậm nét qua phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Với phương châm “ai có gì góp nấy”, toàn tỉnh đã xây mới hơn 9.100 căn nhà và sửa chữa trên 3.400 căn nhà cho hộ nghèo, giúp hàng nghìn gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng khó khăn, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Các phong trào thi đua không chỉ là một chủ trương lớn của Đảng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo và gia đình chính sách; tạo nền tảng để người dân an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững” - ông Thương nhấn mạnh.

Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển

Giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai xác định phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị đẩy nhanh thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2028. Ảnh: N.H

Theo đó, các phong trào thi đua sẽ tập trung hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 10 - 10,5%/năm; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Thi đua phải thực sự trở thành động lực để khắc phục khó khăn, tăng tốc sản xuất, kinh doanh và hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Để phong trào thi đua phát huy hiệu quả, các cấp, ngành cần đẩy mạnh phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kết quả thực hiện phong trào thi đua là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Cùng với đó, công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai kỳ vọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

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Ngọn lửa thi đua ái quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên từ năm 1948 vẫn luôn là nguồn động lực và kim chỉ nam cho hành động. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai tiếp tục biến tinh thần thi đua thành động lực phát triển, quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của cả nước.