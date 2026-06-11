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Bế mạc Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) năm 2026

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 11-6, tại Lữ đoàn 573, Cục Phòng không Lục quân - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức bế mạc Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm phòng không toàn quân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau 3 ngày diễn ra nghiêm túc, Hội thi quy tụ 33 Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài ở nhiều nội dung sát với chức trách, nhiệm vụ như kiểm tra lý thuyết chuyên ngành, xây dựng văn kiện chiến đấu, thực hành thao tác, nhận dạng mục tiêu và bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không.

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Ban Tổ chức tặng bằng khen cho Lữ đoàn 573 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai Hội thi. Ảnh: H.P

Theo Ban Chỉ đạo, Hội thi phản ánh khá toàn diện trình độ, năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành của đội ngũ Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố.

Đây cũng là dịp để cán bộ phòng không địa phương trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu phòng không nhân dân.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã điều hành hội thi chặt chẽ, khách quan, đúng kế hoạch; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thí sinh trong suốt quá trình tham gia hội thi.

Đồng thời, đánh giá cao Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt mọi mặt để Hội thi diễn ra an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

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Ban Tổ chức Hội thi khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: H.P

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo sát tình hình; kịp thời cập nhật những phương thức tác chiến mới, nhất là hoạt động của các phương tiện bay không người lái. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng không các cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng không nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý hoạt động bay, bảo đảm an toàn phòng không.

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Trung tá Trần Văn Lực - Chủ nhiệm Phòng không Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (hàng nhận khen thưởng, thứ 4 từ phải qua) xuất sắc đạt giải nhì Hội thi. Ảnh: H.P

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho lực lượng phòng không Quân khu 3; giải nhì toàn đoàn thuộc về lực lượng phòng không Quân khu 2 và Quân khu 5; giải ba toàn đoàn được trao cho lực lượng phòng không Quân khu 4 và Quân khu 7.

Ở nội dung cá nhân, Trung tá Nguyễn Đạt Huỳnh - Chủ nhiệm Phòng không Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đạt giải nhất; Trung tá Trần Văn Lực - Chủ nhiệm Phòng không Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đạt giải nhì.

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