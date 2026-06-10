Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2026, Trung đoàn 991 đón nhận 508 chiến sĩ mới ở 83 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai và tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của cấp trên. Huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian; thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chiến sĩ mới tuyên thệ và hôn Quân kỳ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra. Đặc biệt, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân.

Thực hiện nghi thức trao súng, đánh dấu bước trưởng thành của tân binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76,6% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt khá. Kiểm tra kết thúc nội dung ba môn có tiếng nổ, 100% các nội dung đều đạt khá và giỏi. Về bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 93% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 65% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt khá. Kiểm tra ném lựu đạn bài 1 có 97% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 83% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt giỏi. Kiểm tra đánh thuốc nổ bài 1 có 99,2% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 99% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt giỏi.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.