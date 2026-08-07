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Ông Hồ Ngọc Thọ giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

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(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 839/QĐ-SNNMT về việc bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai.

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Ông Hồ Ngọc Thọ. Ảnh: M.P

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Thọ là 5 năm, kể từ ngày 5-8-2026 và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cùng các chế độ theo quy định.

Trước khi được bổ nhiệm, ông là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND, ngày 19-5-2026 thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ của tỉnh.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được thành lập nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

Sau hợp nhất, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai có hơn 500 viên chức, người lao động, được tổ chức thành 11 trạm quản lý, bảo vệ rừng; trực tiếp quản lý gần 488.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, tương đương gần một nửa diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh (1.032.516 ha).

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Lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa tổ chức tuần tra trên lâm phần quản lý. Ảnh: M.P

Việc bổ nhiệm Giám đốc là bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đơn vị sau quá trình sắp xếp, hợp nhất; tạo điều kiện để mô hình quản lý tập trung, thống nhất sớm đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

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