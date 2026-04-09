Công bố và trao Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

(GLO)- Sáng 9-4, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi lễ. ﻿Ảnh: N.H

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố và trao các nghị quyết số 307, 308, 309, 310 của Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn số lượng và danh sách Phó Trưởng Ban và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của các Ban HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc.

Mỗi Ban có 2 phó trưởng ban; 1 ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và 5 ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm.

Trao Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh cho phó trưởng các ban HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: N.H

Theo các Nghị quyết được công bố, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII có 2 Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Tường Linh; Ban Pháp chế có 2 Phó Trưởng ban gồm: ông Trần Nhật Quân và ông Ra Lan Song Linh; Ban Văn hóa - Xã hội có 2 Phó Trưởng ban gồm: ông Đặng Bá Lâm và bà Võ Thị Bảo Ngân; Ban Dân tộc có 2 Phó Trưởng ban gồm: bà Lê Thị Tuyết Trinh và ông Châu Thanh Bình.

Phó Trưởng Ban Pháp chế Trần Nhật Quân thay mặt phó trưởng các ban HĐND tỉnh khóa XIII cam kết thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.H

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được trao Nghị quyết, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của các Ban HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân toàn tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh phát huy vai trò tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: N.H

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để từ đó nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn từ cơ sở; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp sát hợp tình hình thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân...