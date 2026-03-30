Trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII

(GLO)- Tại kỳ họp thứ I HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử khóa mới.

Được sự quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên địa bàn tỉnh thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kết quả, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu trong số 136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031 tại 18 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh.

Trong đó, đại biểu nữ là 26 người, tỷ lệ 30,59%; đại biểu là dân tộc thiểu số 14 người, tỷ lệ 16,47%; đại biểu là người ngoài Đảng 4 người, tỷ lệ 4,71%; đại biểu tái cử 34 người, tỷ lệ 40%; đại biểu là chức sắc tôn giáo 4 người, tỷ lệ 4,71%.

Đại biểu trong cơ quan Đảng có 45 người, tỷ lệ 52,94%; chính quyền 22 người, tỷ lệ 25,88%; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 5 người, tỷ lệ 5,88%; Viện Kiểm sát nhân dân 1 người, tỷ lệ 1,18%; Quân đội, Công an 3 người, tỷ lệ 3,53%; các cơ quan, đơn vị khác 9 người, tỷ lệ 10,59%.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Trao Giấy chứng nhận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhiệt liệt chúc mừng 85 vị đại biểu vừa được cử tri trong toàn tỉnh tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy mong các vị đại biểu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao Giấy chứng nhận cho đại biểu Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Trong giai đoạn phát triển mới, Gia Lai đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen. Đây là thời điểm rất quan trọng để toàn tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo bước phát triển nhanh và bền vững.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 10-10,5% trong giai đoạn 2025-2030, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò là địa bàn kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, giữa không gian kinh tế nội địa với hành lang kinh tế khu vực, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác chiến lược.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; ban hành nghị quyết sát thực tiễn, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển. Ưu tiên các cơ chế, chính sách có tính đột phá về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển vùng khó khăn và nâng cao đời sống nhân dân.

Ra mắt 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; sáng suốt lựa chọn những cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm bộ máy chính quyền của tỉnh hoạt động vững vàng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh nhiệm kỳ 2026-2031.

“Đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; bám sát chương trình hành động đã cam kết; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri.

Mỗi đại biểu phải kịp thời nắm bắt thực tiễn, lắng nghe, phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của dân, do dân và vì dân” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.