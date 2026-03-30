Ông Rah Lan Chung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tại kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Rah Lan Chung đã trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh khóa XII thống nhất giới thiệu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII để đại biểu xem xét, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa mới. Ảnh: Đức Thụy

Ông Rah Lan Chung sinh ngày 4-8-1971 tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hiện ông Chung đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều tra tội phạm, Thạc sĩ Chính trị học; lý luận chính trị: Cử nhân.

Trên cơ sở đó, 85/85 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XII và bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIII.

Cụ thể, bà Đinh Ly An - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII; bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII; ông Đoàn Vũ Hùng - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIII.

Ra mắt bộ máy HĐND tỉnh khóa mới. Ảnh: Đức Thụy

Ra mắt bộ máy HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã thay mặt cho cử tri trên địa bàn tỉnh tiếp tục tín nhiệm bầu Thường trực và trưởng các ban của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tin tưởng giao phó.

"Với cương vị và trọng trách được giao, chúng tôi sẽ kế thừa các công việc, những thành quả đã đạt được trong các nhiệm kỳ qua; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để phục vụ nhân dân, xứng đáng là người đại biểu dân cử và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh; không ngừng nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn pháp luật quy định" - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, cùng các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật... Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết; quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ của HĐND tỉnh đã đề ra.

Tập trung chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát để mỗi chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh sát với thực tiễn, hợp với lòng dân và nhanh chóng đi vào cuộc sống để HĐND ngày càng xứng đáng với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.