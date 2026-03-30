Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ I

(GLO)- Sáng 30-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ I để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới.

Dự kỳ họp, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đồng Ngọc Ba - Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5; Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương…

Các đại biểu dự kỳ họp thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các cơ quan Tư pháp tỉnh…

Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Rah Lan Chung nhấn mạnh: Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn tỉnh đạt 99,84%. Tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.977 đại biểu HĐND cấp xã, là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kết quả đó thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu được bầu, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền địa phương.

Quang cảnh kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thụy

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm rất cao của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đang hướng đến mục tiêu tạo bước phát triển đột phá, đưa Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới cùng với cả nước.

Bên cạnh những thời cơ thuận lợi là cơ bản, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành, địa phương là rất lớn, rất nặng nề. Điều này đặt ra trọng trách lớn lao với HĐND tỉnh khóa XIII trong việc tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, tạo môi trường thông thoáng nhất cho phát triển và đưa ra các quyết sách nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng cao cho mọi quyết sách.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng các ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các khu vực; xem xét và thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Những người được bầu sẽ đảm đương, gánh vác công việc trong nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và nhân dân triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các Nghị quyết cụ thể của HĐND, các chương trình, kế hoạch của UBND nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ.

“Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào các chức danh của Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và khu vực, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương thật sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó...” - Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị.