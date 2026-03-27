Gia Lai: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra dân chủ, đúng luật

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai, đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tổ chức đồng bộ, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Rah Lan Chung cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy trình, quy định và kế hoạch.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 28 người được giới thiệu ứng cử; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 136 người ứng cử và 934 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2.179 khu vực bầu cử; trong đó, khu vực bầu cử số 1, thôn O2, xã Vĩnh Sơn được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-3.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%; có 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu và 91/135 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia. Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.965 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với HĐND, UBND và Ủy ban bầu cử cùng cấp triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Từ việc quán triệt Luật Bầu cử, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến cử tri, đến giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đều được thực hiện chặt chẽ, góp phần quan trọng vào thành công chung.

Nhiều kinh nghiệm từ cơ sở

Tại hội nghị, đại diện các địa phương chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo. Ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phù Mỹ Bắc cho biết, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức bầu cử. Xã thành lập tổ công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng sản phẩm truyền thông, thiết kế poster, video thu hút hơn 15.900 lượt tương tác; đồng thời xây dựng chuyên trang bầu cử để cử tri thuận tiện tra cứu thông tin.

Công tác văn phòng được số hóa, sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và tự động hóa xử lý hồ sơ. Trong diễn tập và kiểm phiếu, xã thiết kế phần mềm Excel Macro hỗ trợ tính toán, tổng hợp kết quả và tự động xuất biểu mẫu. Hệ thống báo cáo trực tuyến giúp cập nhật tiến độ kịp thời, nâng cao tính chính xác và minh bạch. Từ thực tiễn, địa phương kiến nghị xây dựng phần mềm quản lý bầu cử thống nhất toàn tỉnh và tăng cường đào tạo cán bộ về ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Pleiku cho biết, địa phương xác định công tác nhân sự là khâu then chốt. Đảng ủy phường lãnh đạo chặt chẽ quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức 35 hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với 109 người ứng cử, 100% được tín nhiệm. Kết quả, phường bầu đủ 29 đại biểu HĐND, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,88%. Cơ cấu đại biểu bảo đảm đại diện rộng rãi các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Đại Ngọc khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy hiệu quả của công tác chuẩn bị từ sớm, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây là bước khởi đầu quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tập trung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4-2026 theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các cấp, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.