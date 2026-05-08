Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Ia Ly

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Ia Ly sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Sơn Ca

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội.

Cùng tham gia buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và những kết quả của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Cử tri xã Ia Ly nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã có 9 lượt phát biểu tại hội trường, 1 lượt tranh luận và 33 lượt phát biểu tại tổ; tập trung đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Thông qua buổi tiếp xúc, cử tri xã Ia Ly mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn, đường ra khu sản xuất, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng, nhà rông, hỗ trợ cây giống phát triển sản xuất.

Cử tri cũng kiến nghị các nội dung liên quan đến chế độ chính sách dành cho Chi hội Người cao tuổi, cán bộ thôn, bảo hiểm y tế; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường; bày tỏ sự băn khoăn trong việc xử lý vấn nạn thực phẩm bẩn, phòng - chống tham nhũng, phân bón giả...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" cho xã Ia Ly. Ảnh: Sơn Ca

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" cho xã Ia Ly. Ảnh: Sơn Ca

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và các sở, ngành liên quan làm rõ; đồng thời, được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri cũng như các nội dung giải trình của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh, địa phương và các sở, ngành sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Xã Ia Ly cần tập trung tháo gỡ các nội dung, vấn đề được cử tri phản ánh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các làng đặc biệt khó khăn…

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng xe đạp cho các em học sinh trên địa bàn xã Ia Ly. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Ia Ly; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” xã Ia Ly với 20 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Lan tỏa tinh thần ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với các hình thức tuyên truyền khác, tỉnh Gia Lai đã lan tỏa tinh thần ngày hội non sông thông qua hoạt động trưng bày tài liệu lưu trữ "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

