Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kông Bơ La

(GLO)- Sáng 4-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kông Bơ La để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xã Kông Bơ La được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Nghĩa An, xã Đông và Kông Bơ La cũ. Toàn xã có 16 thôn và 4 làng đồng bào DTTS với tổng diện tích tự nhiên là 133,42 km2; quy mô dân số 4.452 hộ với 17.631 khẩu, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 30,6%.

Đảng bộ xã có 36 chi bộ trực thuộc với 722 đảng viên. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được quan tâm.

Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,79% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 100,5% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách trên địa bàn xã đạt khá. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt nhiều kết quả; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%…

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng - chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Kông Bơ La còn gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Sản xuất nông nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên, giá cả chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã đề xuất một số nội dung liên quan đến việc sớm ban hành phân cấp quản lý cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi… để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Sau sáp nhập, xã Kông Bơ La có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông kết nối, trình độ dân trí ngày một nâng cao. Đây là nền tảng nội tại tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và đề xuất, kiến nghị của xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với tỉnh để triển khai 5 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu trở thành xã phát triển ở mức trung bình khá.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị xã cần có sự đột phá trong xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nguồn lực, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường các biện pháp thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu…

Ngoài ra, xã cần khắc phục những khó khăn hiện tại, trong đó cần làm tốt về công tác cán bộ, phân công vị trí việc làm để phát huy hiệu quả công việc.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

