Đầu tư công có vai trò đặc biệt, là giải pháp trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Ngày 24-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2026, kế hoạch đầu tư công được giao hơn 1.013.443 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15-4, cả nước đã giải ngân hơn 127.390 tỷ đồng, đạt 12,6%. Trong đó, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung trở lên; 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương dưới mức bình quân.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; một số đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch để điều chuyển cho nơi có nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Đến ngày 21-4, tỉnh Gia Lai đã giải ngân 2.130 tỷ đồng, đạt 14,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành; cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước. Đến hết quý II/2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu giải ngân đạt trên 35% kế hoạch.

Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ gắn trách nhiệm cụ thể theo từng dự án, công trình trọng điểm trên nguyên tắc “Một lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, một sở, ngành chủ trì và một địa phương trực tiếp thực hiện”. Trách nhiệm được xác định đến từng khâu, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ chi tiết đối với từng dự án; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, bảo đảm triển khai dự án nhanh, trúng, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm tiến độ, kể cả chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương có giải pháp xử lý đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng biến động. Bên cạnh đó, đề nghị sớm bố trí kế hoạch vốn để triển khai Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong năm 2026.

Các điểm cầu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số. Trong đó, đầu tư công có vai trò đặc biệt, là giải pháp trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Về giải ngân, Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Cùng một khuôn khổ pháp lý, có đơn vị, địa phương giải ngân rất tốt, song cũng còn nơi kết quả giải ngân chưa cao.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề ra giải pháp cụ thể để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đi kèm chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư công. Theo dõi, kịp thời điều chuyển vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, đảm bảo đưa vốn đầu tư vào phục vụ tăng trưởng, phát triển.