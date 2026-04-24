Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:

Đầu tư công có vai trò đặc biệt, là giải pháp trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng

BÌNH NHI
(GLO)- Ngày 24-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2026, kế hoạch đầu tư công được giao hơn 1.013.443 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15-4, cả nước đã giải ngân hơn 127.390 tỷ đồng, đạt 12,6%. Trong đó, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung trở lên; 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương dưới mức bình quân.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; một số đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch để điều chuyển cho nơi có nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Đến ngày 21-4, tỉnh Gia Lai đã giải ngân 2.130 tỷ đồng, đạt 14,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành; cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước. Đến hết quý II/2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu giải ngân đạt trên 35% kế hoạch.

Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ gắn trách nhiệm cụ thể theo từng dự án, công trình trọng điểm trên nguyên tắc “Một lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, một sở, ngành chủ trì và một địa phương trực tiếp thực hiện”. Trách nhiệm được xác định đến từng khâu, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ chi tiết đối với từng dự án; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, bảo đảm triển khai dự án nhanh, trúng, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm tiến độ, kể cả chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương có giải pháp xử lý đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng biến động. Bên cạnh đó, đề nghị sớm bố trí kế hoạch vốn để triển khai Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong năm 2026.

Các điểm cầu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số. Trong đó, đầu tư công có vai trò đặc biệt, là giải pháp trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Về giải ngân, Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Cùng một khuôn khổ pháp lý, có đơn vị, địa phương giải ngân rất tốt, song cũng còn nơi kết quả giải ngân chưa cao.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề ra giải pháp cụ thể để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đi kèm chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư công. Theo dõi, kịp thời điều chuyển vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, đảm bảo đưa vốn đầu tư vào phục vụ tăng trưởng, phát triển.

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

