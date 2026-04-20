Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Chủ đầu tư nỗ lực vượt khó

Dù thực hiện cùng lúc 36 dự án quy mô lớn ở nhiều địa phương khác nhau nhưng công việc tại Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh luôn trôi chảy, tiến độ thi công các công trình và tiến độ giải ngân đều đảm bảo.

Dưới tiết trời nắng nóng gay gắt, không khí lao động tại công trình tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới, vẫn rất khẩn trương. Ông Đào Duy Tụng - Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 510, một trong những đơn vị thi công tuyến đường - cho biết: Công ty liên kết với 2 doanh nghiệp khác triển khai xây dựng các cầu - tràn vượt lũ Nhơn Bình, Sông Dinh, Hà Thanh thuộc gói thầu số 2, trị giá gần 391 tỷ đồng.

Dù giá xăng dầu, vật tư và công lao động tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu nhưng với trách nhiệm và uy tín, chúng tôi luôn duy trì tiến độ. Hơn nữa, sự hỗ trợ từ chủ đầu tư trong việc thanh quyết toán nhanh khối lượng hoàn thành cũng giúp nhà thầu giảm áp lực tài chính, tạo động lực rất lớn trong thi công. Hiện chúng tôi đã đạt hơn 90% khối lượng công việc.

Công ty CP Xây dựng công trình 510 đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.S

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh - khẳng định: Khối lượng công việc hoàn thành đều được chúng tôi thanh quyết toán nhanh, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 42,3% tổng vốn đã được tỉnh bố trí.

Qua đó, tạo động lực cho nhà thầu phát huy năng lực, sớm hoàn thành các gói thầu. Hiện Ban Quản lý đang đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được UBND tỉnh giao.

Nhiều đơn vị khác được tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công lớn như: Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh... cũng có tiến độ giải ngân khá tốt.

Tương tự, nhiệm vụ giải ngân vốn được nhiều xã, phường triển khai tích cực và hiệu quả. Đơn cử, phường Bồng Sơn đã giải ngân được 20,31 tỷ đồng, đạt 73,1% tổng kế hoạch vốn năm 2026, dẫn đầu các đơn vị cấp xã.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, quý I/2026, có 18/20 đơn vị là chủ đầu tư cấp tỉnh và 64/153 đơn vị chủ đầu tư cấp xã được tỉnh bố trí vốn đầu tư công đã có giá trị giải ngân hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Với kết quả này, Gia Lai xếp thứ 13/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026 tổ chức ngày 11-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của các chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi đầu tư. Việc tăng tốc thi công và đẩy nhanh giải ngân vốn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Vì thế, các đơn vị phải tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước mắt, các sở, ngành, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng mục tiêu, quy hoạch được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án.

Cùng với đó, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, từng quý. Các đơn vị phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2026.