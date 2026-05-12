Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile

PHƯƠNG DUNG
MỸ DUYÊN
(GLO)- Ngày 12-5, tại xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các xã thuộc đơn vị quản lý.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại hội nghị, hơn 250 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các xã: Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dơk được cán bộ thuế hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; mở tài khoản ngân hàng và liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến; đồng thời, thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo quy định.

Hoạt động nhằm bảo đảm 100% hộ, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thuế, kể cả các trường hợp doanh thu đến ngưỡng hoặc chưa đến ngưỡng nộp thuế, được tiếp cận đầy đủ chính sách thuế, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong giao dịch thuế và thực hiện liên kết, thông báo tài khoản ngân hàng đúng quy định.

Thông qua hội nghị, Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

