Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile

(GLO)- Ngày 12-5, tại xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các xã thuộc đơn vị quản lý.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại hội nghị, hơn 250 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các xã: Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dơk được cán bộ thuế hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện các thủ tục khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; mở tài khoản ngân hàng và liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến; đồng thời, thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo quy định.

Hoạt động nhằm bảo đảm 100% hộ, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thuế, kể cả các trường hợp doanh thu đến ngưỡng hoặc chưa đến ngưỡng nộp thuế, được tiếp cận đầy đủ chính sách thuế, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong giao dịch thuế và thực hiện liên kết, thông báo tài khoản ngân hàng đúng quy định.

Thông qua hội nghị, Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

​